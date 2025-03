Marcel Ciolacu: România trebuie să intre într-o zonă de reforme. Suntem încă într-un sistem semi-comunist

Declarațiile premierului au venit după ce Ilie Bolojan a declarat că România a cheltuit de mulţi ani mai mult decât îşi putea permite, indicând ca soluţii în acest caz reducerea cheltuielilor de funcţionare sau creşterea taxelor şi impozitelor. Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Marcel Ciolacu a declarat, marți, că în România trebuie să înceapă reformele și „schimbări de fond”, deoarece țara noastră a rămas „anchilozată” într-un sistem administrativ „semi-comunist”. El a dat vina pe această situație pe Klaus Iohannis, care în cei zece ani la Palatul Cotroceni a schimbat zece premieri. De asemenea, referitor la îngrijorările exprimate de președintele interimar că în lipsa unor măsuri ferme se va ajunge la creșteri de taxe și impozite, prim-ministrul a dat asigurări că deficitul bugetar va fi de 7% până la finele anului 2025, relatează Agerpres.

Declarațiile premierului au venit după ce luni, Ilie Bolojan, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN din biroul său de la Palatul Cotroceni, a declarat că România a cheltuit de mulţi ani mai mult decât îşi putea permite, indicând ca soluţii în acest caz reducerea cheltuielilor de funcţionare sau creşterea taxelor şi impozitelor.



„Eu am interpretat ceea ce a spus domnul Bolojan prin faptul că trebuie să fim mai responsabili şi să înţelegem că - asta am spus-o şi eu - am întins elasticul mult prea mult şi se va rupe. Nu mai putem face solicitări doar de drepturi, fără să acoperim prin muncă acele drepturi şi acea plus valoare pe care vrem să o împărţim.

Trebuie să ne încadrăm în nişte anvelope salariale şi cheltuieli bugetare care au ajuns la limita superioară. Nu poţi să rămâi cu acelaşi număr şi cu aceeaşi anvelopă, dar să faci o digitalizare în era în care care există AI şi noi să avem abordările încă de acum 30 de ani. Suntem încă anchilozaţi într-un sistem administrativ. E sistemul francez, dar sistemul francez s-a mai dezvoltat. Noi am rămas cred că într-un sistem semi-comunist”, a precizat prim-ministrul, pentru Gândul.



Marcel Ciolacu a subliniat că România trebuie să intre într-o zonă „de reforme şi de schimbări de fond„, deoarece până acum toate schimbările s-au făcut „după ureche, pe colţul mesei”. În acest sens, a invocat faptul că în timpul preşedinţiei lui Klaus Iohannis, România a avut zece premieri.



„Observ că se doreşte din nou să intrăm în aceeaşi logică. Trebuie să îi schimbăm repede, să nu apuce nimeni să facă ceva în România. Avem PNRR, unde sunt reformele pe care va trebui să le implementăm. E şi reforma fiscală. Presupun că la asta s-a referit domnul Bolojan.

Dacă vrem să avem în continuare aceste investiţii - 7% am avut anul trecut, 7,8% ne-am propus în acest an, 2026 va fi un an cu investiţii şi mai mari, pentru că se finalizează PNRR şi ajung foarte multe proiecte mature din exerciţiul financiar din Coeziune -, trebuie să gestionăm mult mai bine banul public. Şi mediul de afaceri e îngrijorat: 'De ce tot mărim taxe, să acoperim investiţiile şi cheltuielile de la stat, dar în partea cealaltă nu se face efortul pe care ni l-am dori?”, a spus Ciolacu.



Premierul a oferit asigurări că deficitul bugetar va fi de 7% până la finele anului, conform angajamentelor.



„E un angajament luat şi vom face toate eforturile şi scăderi de cheltuieli, astfel încât să rămânem la 7% şi să ne ducem investiţiile mai departe. Prioritatea numărul unu sunt investiţiile şi reformele din PNRR. Asta am făcut vreo două săptămâni cu domnul ministru Boloş. Urmează să aibă o primă întâlnire la Comisie, pe renegocierea PNRR. (...)

Există anumite proiecte, există riscuri de a nu fi finalizate până în august 2026. Şi atunci e normal să cauţi să prinzi acele sume pe investiţii care se finalizează. Asta nu înseamnă că cele pe care le scoţi nu se vor finaliza. Le treci pe Coeziune, pe exerciţiul financiar actual", a mai spus şeful Guvernului.



Marcel Ciolacu a mai declarat că îl apreciază pe Ilie Bolojan pentru faptul că are „o nouă abordare” şi că discută cu reprezentanţii comunităţilor locale, ai mediului de afaceri şi ai ambasadelor.