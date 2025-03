Bolojan: Fără restructurări, vom ajunge la majorări de taxe și impozite. Trebuie acţionat urgent la reducerea cheltuielilor bugetare

Ilie Bolojan spune că fără restructurări, vom ajunge la majorări de taxe și impozite. Trebuie acţionat urgent în reducerea cheltuielilor bugetare. FOTO Antena 3 CNN

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a declarat luni, la emisiunea „Sinteza Zilei”, de la Antena 3 CNN, că România se află într-o situație economică gravă și a atras atenția Guvernului că trebuie să ia măsuri pentru a reduce cheltuielile publice. El a afirmat că excesele cele mai mari în ceea ce priveşte cheltuielile bugetare se fac în companiile de stat care de mulţi ani înregistrează pierderi semnificative. Bolojan a atras atenţia că ”trebuie acţionat cu un anumit sentiment al urgenţei” în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor bugetare, el explicând că ”altfel lucrurile se vor complica”.

„Noi ce trebuie să le spunem românilor azi. Noi am cheltuit de mulți ani de zile mai mult decât ne-am putut permite. Am luat împrumuturi mari. Anul trecut am luat cam un miliard de euro împrumut săptămânal. Dobânzile la aceste credite vor crește an de an, indiferent ce Guvern va fi nu va putea fugi de această realitate.

Aceste deficite au fost pe o perioadă de creștere, n-a fost criză, economia s-a mișcat. Avem o economie bazată pe consum și importuri și în această situație orice fel de trepidație economică ne va duce în situația în care ori nu vom mai primi credite. Creșterea economică a încetinit și nu ne mai putem baza pe estimările trecute. Sau ne reducem cheltuielile de funcționare sau creștem taxe și impozite care să compenseze deficitele, sau facem unele și altele, iar reducere de cheltuieli se face...nu dăm oameni afară să ne aflăm în treabă, dar calculăm corect personalul. (...) Aici nu e vorba să dai afară, ci să nu mai cheltui banii cetățenilor.

În fiecare instituție din Românie trebuie făcută o analiză de personal, de sedii, pentru a simplifica, pentru a debirocratiza. Da, calculăm corect personalul şi atunci, nu ştiu, dar la un Consiliu Judeţean, de patru ani de zile poţi să funcţionezi fără probleme cu sub 100 de oameni

Înainte de a te gândi la orice majorare de taxe, orice om normal se gândește cum să-și reducă cheltuielile. În al doilea rând, noi astăzi trebuie să ne încasăm taxele pe care azi le-am stabilit și nu reușim să le încasăm. Trebuie făcut mai mult pentru evaziunea fiscală”, a spus președintele interimar.

Ilie Bolojan a subliniat că trebuie acţionat cu un „sentiment al urgenţei'”. „Va fi un efort de un an, un an şi jumătate, poate doi ani de zile pentru a corecta puţin deficitele bugetare şi pentru a crea condiţii pentru a relansa ţara noastră”, a adăugat președintele interimar.

Ilie Bolojan, despre cheltuielile excesive ale statului: În multe companii de stat trebuie intervenit

Ilie Bolojan este de părere că reducerile bugetare trebuie să includă și companiile de stat, unde se risipesc bani.

”Din punctul meu de vedere, cred că în multe companii de stat trebuie intervenit, pentru că sau funcţionează de ani de zile cu pierderi foarte mari şi sunt ţinute pur şi simplu în viaţă, sau acolo unde ar putea genera profituri şi investiţii mai mari în infrastructura noastră critică, se pierd sume importante. Şi, de asemenea, cred că e important ca tot ce înseamnă instituţii unde lucrurile au fost scăpate de sub control să fie corectate, pentru că nu ai legitimitatea să te duci, să faci o reformă într-o instituţie normală, cât timp oamenii, pe bună dreptate, văd că acolo unde sunt oameni care nu justifică salariul, nu te-ai atins de ele, deşi are un salariu mult mai mare sau îţi este un apropiat de-al tău. Deci, e o logică a restructurărilor şi întotdeauna când am fost pus în această situaţie, când am preluat o instituţie, am avut grijă prima dată să reduc din zona mea, ca să am această autoritate, pentru că altfel, oricum, orice reorganizare e un lucru neplăcut, care nu este foarte comod de făcut, uman. Dar, dacă nu vom face acest lucru, costurile pentru mult mai mulţi oameni vor fi mult mai mari”, a declarat Ilie Bolojan.

El a fost, de asemenea, întrebat dacă se poate ajunge la reducerile de venituri în sistemul bugetar care au avut loc în perioada lui Emil Boc şi a lui Traian Băsescu.

”Nu ştiu dacă la acele tăieri, pentru că aici e o problemă de ce va face Guvernul, dar când ajungi cu spatele la zid, indiferent cine este în guvernare, trebuie să iau nişte măsuri nepopulare, în mod evident. Aceste lucruri sunt de evitat, având aceste date, pe care nu le putem nega, pe care le văd toţi, şi deci trebuie acţionat cu un anumit sentiment al urgenţei, pentru că altfel, v-am spus, lucrurile se vor complica şi eu încerc ca ceea ce spun astăzi să pot fi verificat şi peste câteva luni”, a spus Bolojan.

Preşedintele interimar a estimat că este nevoie de un ”efort” de un an şi jumătate până la doi ani pentru a corecta deficitele bugetare şi pentru a ”relansa ţara”.

Ilie Bolojan: Într-o situație limită se poate ajunge și la creșteri de taxe

Președintele interimar a mai declarat că orice guvern va veni va trebui să se confrunte oricum cu deficitul bugetar, indiferent de promisiunile făcute. El a precizat că există trei soluţii: reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, creşterea taxelor sau o combinaţie între cele două.

Președintele interimar a declarat că nu poate fi exclusă ipoteza unor creșteri de taxe și impozite, având în vedere situația economică critică în care se află România.

„Sigur, într-o situație limită se poate ajunge și la creșteri de taxe. Dar trebuie văzute în context, Orice creștere de TVA trebuie văzută și cât e impozitarea muncii și România e la unul din cele mai ridicate nivele din UE. Impozitarea trebuie analizată nu doar individual.

Dacă nu vom face aceste restructurări e doar o problemă de timp până când vom ajunge la majorări de taxe și impozite

Eu cred că dacă acționăm ordonat: reducem cheltuielile, sprijinim economic să crească, atragem fonduri europene, putem evita acest scenariu. Deja e o discuție secundară ce taxe vor crește, dar sarcina pe contribuabil va fi tot din buzunarul lui ori că o iei din prețul produselor, ori din salariu. Nu sună bine să le spui oamenilor adevărul. Aceste amânări cronicizează lucrurile

Doar aceste măsuri nu sunt suficiente. E o problemă de a ne valorifica resursele pe care le avem mai bine. E foarte important să încurajăm spiritul antreprenorial. Oamenii dacă văd că nu ai de ce să investești că mâine ai o mie de controale pe cap, nu mai investesc. Trebuie un pachet de măsuri pentru a oferi condiții de dezvoltare, trebuie corectate sinecurile”, a spus Ilie Bolojan, care a atras atenția că există o perioadă electorală în care politicienii vor spune lucruri „frumoase”, dar situația economică gravă în care se află România rămâne.