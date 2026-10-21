Ministrul Florin Manole îi cere premierului să-l demită „de urgență” pe șeful ITM, anchetat de DNA pentru „șpăgile din portbagaj”

Procurorii au solicitat, de asemenea, documentele emise de Inspecția Muncii. FOTO: Mediaflux.ro

Petre-Florin Manole, care a revenit în funcția de ministru al Muncii după șase luni, a anunțat miercuri că i-a cerut premierului Luca Niculescu să-l demită „de urgență” pe Dantes Nicolae Bratu, inspectorul general al Inspecției Muncii. Șeful ITM este anchetat de DNA, după ce în presă au apărut imagini în timp ce mai multe bunuri erau încărcate în mașina lui personală, ridicând suspiciuni că ar fi primit șpagă.

Ministrul Muncii a declarat că a propus ca Dantes Nicolae Bratu să fie schimbat de urgență din funcție deoarece imaginea ITM nu trebuie să fie afectată de suspiciunile care planează asupra șefului instituției.

„I-am propus premierului schimbarea de urgență a domnului Dantes Nicolae Bratu din funcția de inspector general de stat, în urma informațiilor apărute în spațiul public în luna septembrie.

Atunci, presa a publicat imagini și relatări despre predarea unor pachete și bunuri în portbagajul autoturismului de serviciu. În consecință, DNA a deschis o anchetă penală.

Inspecția Muncii are o misiune prea importantă pentru a fi afectată de această situație. Vreau o Inspecție a Muncii care să își facă treaba, în care oamenii să aibă încredere și care să aplice legea corect, fără excepții”, a scris Petre-Florin Manole pe Facebook.

DNA s-a autosesizat în cazul lui Dantes Nicolae Bratu, revenit la începutul lunii septembrie în funcția de inspector general al Inspecției Muncii.

În ordonanța procurorilor se precizează că dosarul a fost format „prin sesizare din oficiu, ca urmare a informațiilor apărute în online”. Procurorul arată, de asemenea, că, având în vedere informațiile prezentate, documentele aflate în posesia Inspecției Muncii „pot servi ca mijloc de probă”.

El a fost surprins de reporterii Mediaflux, la doar opt zile de la reinstalarea sa în funcție, în timp ce mai multe bunuri erau încărcate în mașina sa de serviciu după o întâlnire cu șefii și adjuncții inspectoratelor teritoriale din țară.

Imaginile au surprins mai multe momente în care plase și cutii sunt aduse la mașina oficialului și preluate de șoferul acestuia.

Printre bunurile prezentate în material se numără vin spumant, o sticlă de țuică de cinci litri și produse alimentare.