Manole anunţă eliminarea CASS pentru mame în 2027 "după ce vom identifica sursele de finanţare". "E vorba de peste 500 milioane de lei"

Plata automată a CASS asigură calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Foto: Getty Images

Florin Manole, propunerea PSD pentru ministerul Muncii, a afirmat la audierile din Parlament că, în 2027, va fi eliminat CASS-ul pentru mame, iar pensiile vor fi indexate. În privinţa salarizării unitare acesta a spus că proiectul va începe anul viitor printr-un dialog cu sindicatele. "Cred că putem să avem o legea a salarizării unitare echitabilă", a afirmat Manole.

"Da, în programul de guvernare este prinsă eliminarea CASS-ului la indemnizația pentru creșterea copilului. Acest lucru se va întâmpla de la începutul anului viitor, imediat după ce vom identifica în colaborare cu Ministerul de Finanțe surse de finanțare care să fie din economii pe care le facem la buget, care să compenseze din punct de vedere bugetar impactul acestei măsuri.

Este vorba despre peste 500 de milioane de lei, dar, da, CASS pentru mame va fi eliminat la începutul anului următor", a transmis Manole.

Acesta a promis şi indexarea pensiilor, după 2 ani de "îngheţări": "Necesitatea indexării pensiilor este un fapt pentru toata lumea, trebuie respectată legea în domeniu. După 2 ani în care pachetul de solidaritate a compensat doar parţial pierderea puterii lor de cumparare, este necesară o astfel de indexare".

În privinţa noii Legi a salarizării, Manole a anunţat: "Acest proiect trebuie să înceapă în 2027 printr-o comunicare justă cu partenerii sociali. Cred că putem să avem o legea a salarizării unitare echitabilă".

Despre salariul minim, Florin Manole a transmis că România trebuie să respecte legislaţia europeană într-un termen de 12 luni. De asemenea, el a mai spus că e nevoie de o îmbunătățire a legislației în domeniul consumatorului vulnerabil.

Manole a adăugat că trebuie combătută şi munca la negru: "Sancțiunile au crescut pentru munca la negru".

Pensiile ar putea fi indexate cu 7,3%

Florin Manole, propus ministru al Muncii, a declarat luni, la „Sinteza zilei”, că pensiile trebuie indexate conform legii și că povara deficitului bugetar nu trebuie transferată asupra pensionarilor și persoanelor cu dizabilități.

Ministrul a precizat că estimarea informală a Casei de Pensii privind procentul de indexare este de 7,3%, dar a subliniat că trebuie așteptate cifrele de la finalul anului. Întrebat dacă pensiile vor fi indexate cu 5% sau cu 7%, Florin Manole a răspuns: „Suntem mai aproape de 7%”.

El a explicat că o indexare de 5% nu ar corespunde calculelor raportate la inflație și că procentul exact va putea fi stabilit spre sfârșitul anului.