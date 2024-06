Nicolae Ciucă răspunde la atacul lui Ciolacu: „Nu înțeleg de ce această reacție. Afară este foarte cald? Asta pot să înțeleg”

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a reacționat, joi, după atacul liderului PSD, Marcel Ciolacu. Nicolae Ciucă spune că nu înțelege reacția acestuia și susține că, atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale, „trebuie să rămânem în prevederile legale și în termenele legale”.

„Sincer, chiar nu înțeleg de ce această reacție. Că afară este foarte cald, asta da, pot să înțeleg, că ne bucurăm de rezultatul meciului echipei de aseară, da, și folosesc acest prilej pentru a felicita pe jucătorii echipei naționale de fotbal.

Dar atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale, trebuie să rămânem în prevederile legale și în termenele legale.

Ca atare, haideți să stăm jos și să discutăm, să discutăm pe bază de principii, pe bază de reguli, nu pentru a face în așa fel încât să respectăm agenda personală a liderilor PSD”, a transmis Nicolae Ciucă, joi, într-un clip postat pe Facebook.

Marcel Ciolacu a acuzat, joi, PNL că „vrea să schimbe regulile jocului” și a lansat un atac dur la adresa lui Nicolae Ciucă, spunând că „onoarea nu este doar pe panouri”.

„PNL dorește să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost să facem o decizie de coaliție. Trebuie să facem o distincție foarte clară din funcția mea de președinte al PSD și responsabilitatea din ceea ce privește funcția de prim-ministru.

Eu am anunțat, cum era corect, pentru că nu există numai două partide competitori politici în România, PSD și PNL. Și am anunțat un calendar astfel încât toate partidele și toți liderii politici din România să-și organizeze alegerile în funcție de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, dl. Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus data de 29 septembrie. Am înțeles că acum se dorește altă dată.

Abordarea mea de președinte al PSD este una foarte clară, deși nu și-au ținut cuvântul dat. Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este doar pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției”, a declarat Marcel Ciolacu.