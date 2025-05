Nicuşor Dan: O să urmeze un tur doi dificil. Nu va fi o dezbatere între persoane, ci o dezbatere pro-Occident anti-Occident

Nicuşor Dan, care a intrat în finala prezidenţială alături de George Simion (AUR), a declarat duminică noapte că turul doi va fi dificil. FOTO: Agerpres

Candidatul independent Nicuşor Dan, care a intrat în finala prezidenţială alături de George Simion (AUR), a declarat duminică noapte că turul doi va fi dificil şi că nu va fi o dezbatere între persoane, ci o dezbatere pro-Occident anti-Occident.

El a precizat că este sarcina sa şi a echipei sale de campanie să convingă oamenii că acesta este cadrul în care se va duce campania. „Sunt optimist că o să o câştigăm”, a spus Nicuşor Dan.

El a mulţumit tuturor românilor care au votat, nu doar votanţilor săi, ci şi votanţilor celorlalţi candidaţi, pentru că a fost „un proces democratic de care România avea nevoie”. Dan le-a mulţumit în mod special românilor din Republica Moldova, unde a câştigat cu peste 50%.

"O să urmeze un tur doi dificil cu candidatul izolaţionist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcţie pro-occidentală pentru România şi o direcţie anti-occidentală pentru România. Despre asta va fi turul doi. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcţia pro-occidentală şi pe asta se va axa campania noastră în cele două săptămâni. Îi chem pe toţi românii să fie parte din această bătălie. Sunt optimist că o să câştigăm, că România va apăsa direcţia occidentală. Am speranţe că, cu toate resursele pe care ţara asta le are, o să fie în câţiva ani în locul pe care îl merită", a spus el, într-o declaraţie susţinută la sediul său de campanie.

Precizările au fost făcute după ce Nicuşor Dan a urcat pe locul al doilea în opţiunile electoratului, conform rezultatelor parţiale ale alegerilor prezidenţiale.

