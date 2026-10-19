Noul ministru al Energiei anunță un ajutor de 50 de lei la facturi pentru consumatorii vulnerabili: „Nu îi scoate din sărăcie”

Ministrul propus al Energiei, Dumitru Chisăliță. Foto: Agerpres

Ministrul propus al Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat prima măsură concretă în cazul în care Guvernul Niculescu trece la vot: un ajutor de 50 de lei la facturi pentru consumatorii vulnerabili, care au venituri sub 3.500 de lei. „Suma nu este una care să îi scoată din sărăcie”, a spus el, după audierea din Parlament.

„Cu siguranță, pentru mulți consumatori vulnerabili, suma nu este una care să îi scoată din sărăcie, la fel cum ea trebuie analizată și pentru ceilalți consumatori, ținând cont de noile condiții care vor exista în perioada imediat următoare”, a spus Chisăliță.

Întrebat dacă plafonarea la gaze ar trebui prelungită până în primăvara, el a spus că „pentru a trece dintr-o piață semireglementată în una liberă, este nevoie de timp”.

„E foarte important să avem în vedere că, pentru a trece dintr-o piață semireglementată în una liberă, este nevoie de timp. Acest timp este necesar pentru a realiza diverse stadii în care, mai întâi, ofertele să fie pregătite pentru consumatori, iar consumatorii să fie pregătiți să treacă dintr-o situație în care primeau un preț în baza unei anumite ordonanțe într-o zonă în care să își urmărească ofertele. Din punctul meu de vedere, timpul minim este de 12 luni”, a adăugat el.

Dumitru Chisăliță, ministrul propus la Energie în Guvernul Niculescu, a primit aviz pozitiv în comisiile de specialitate. Au fost 39 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere.

La audieri, acesta a vorbit despre situația critică din Energie, bateriile de stocare și gazele din Marea Neagră.

„Episoadele de secetă vor fi dese și cât mai dese. Trebuie să analizăm folosirea cărbunelui. Centralele trebuie scoase din funcțiune doar când avem ce să pune în loc. Trebuie să ne gândim la siguranța sistemului. Trebuie accelerate capacitățile de stocare. (...) Pentru gazele din Marea Neagră există contracte anunțate public, dar sunt cantități importante care nu sunt contractate. Ele pot intra în diverse industrii din România și să producă taxe și salarii în România”, a spus el.