Noul premier britanic, Keir Starmer, îi promite lui Zelenski sprijin neclintit din partea Londrei

Провів першу зустріч із новим Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дякую за усі військові та фінансові пакети для нашої держави. Вранці я прочитав про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових обʼєктах на території РФ. І сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення. Дякую за незмінну підтримку України та наших людей! ?? ?? —— I held my first meeting with the new UK Prime Minister Keir Starmer. I thanked Prime Minister Starmer for all the UK’s military and financial assistance provided to our country. This morning, I learned about the permission to use Storm Shadow missiles against military targets in Russian territory. Today, we had the opportunity to discuss the practical implementation of this decision. I’m grateful to the UK for its unwavering support for Ukraine and our people. ????