Ciolacu spune că nu ar fi procedat ca Ponta în 2014, când a decis să inunde sate românești ca să nu se inunde Belgradul

Premierul Marcel Ciolacu / Sursă foto: Agerpres

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că nu ar fi procedat ca Victor Ponta în 2014, în calitate de prim-ministru, când a decis să deschidă "valea de la Porţile de Fier pentru a evita inundarea Belgradului", cu riscul inundării, însă, a unor sate româneşti.

El a răspuns astfel întrebat referitor la o afirmaţie a fostului prim-ministru Victor Ponta, care a precizat că a primit cetăţenie sârbă pentru că atunci când era premier "nu a inundat Belgradul", şi dacă e de acord cu o astfel de situaţie, respectiv că "a trebuit să inundăm românii ca să salvăm Belgradul".

"Să vă răspund eu pentru ce a primit domnul Victor Ponta cetăţenie sârbă? Îmi cer scuze, vă ascult, nu ştiu. (...) A fost o decizie guvernamentală luată de prim-ministrul Victor Ponta. Eşti prim-ministru, iei decizii, câteodată mai greu de explicat. Din punctul meu de vedere, nu aş fi luat această decizie", a răspuns Marcel Ciolacu.

Candidatul independent la prezidenţiale Victor Ponta a povestit într-o emisiune online că a primit cetăţenia sârbă după ce, în 2014, în timpul inundaţiilor, în calitate de premier, a dat ordin "peste structurile româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul".

"S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porţile de Fier, se inunda Belgradul", a spus Ponta.

Acesta a precizat că s-a refuzat iniţial deschiderea Porţilor de Fier "pentru că se inunda partea românească".

"Şi s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-aţi aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval", a mai spus Ponta.

El a precizat că, ulterior, printr-o decizie a Parlamentului de la Belgrad, a primit cetăţenia sârbă, subliniind că este vorba despre "o cetăţenie onorifică" şi că, între timp, a depus cerere pentru renunţarea la aceasta.