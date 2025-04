Claudiu Târziu face precizări despre „noua sa formațiune politică”. Primele declarații după ce s-a rupt de AUR

Claudiu Târziu a anunțat că va părăsi AUR.Foto: Hepta

Claudiu Târziu a făcut joi, la Antena 3 CNN primele declarații după ce cu o zi în urmă a anunțat că va părăsi AUR. El a spus că va anunța după alegeri proiectul politic și cine va face parte din formațiunea sa politică, ca să nu fie acuzat de „jocuri subterane”.

Într-o „scrisoare de despărțire” publicată pe blocul său, Claudiu Târziu a spus miercuri că partidul pe care l-a fondat a fost „înlocuit cu Partidul George Simion”.

El a spus la Antena 3 CNN că principalele lucruri pe care i le reproșează lui George Simion și peste care nu a putut să treacă sunt legate de modul în care conduce partidul și direcția pe care a luat-o în ultimul an.

„Eu am spus că sunt un democrat, nu accept autocrați, nu cred că un partid trebuie să devină afacerea personală a cuiva, nu admit ca partidul să se transforme într-o grupare de adulare a unei persoane, ca să mă exprim foarte elegant și cred că avea altă menire AUR. De asemenea, sunt dezamăgit că a părăsit drumul pe care l-am jalonat doctrinar eu personal și pe care îl cred necesar pentru a face ceva bun în sprijinul națiunii române. Astăzi, partidul AUR nu se diferențiază cu mai nimic față de celelalte partide de sistem”, a spus Târziu.

El a subliniat că, pentru el, AUR „e un capitol încheiat definitiv” și că are de construit „o nouă formațiune politică”: „Vor veni alături de mine mulți oameni din AUR, oameni care au fost și nu mai sunt, oameni care sunt astăzi în AUR, din toate categoriile, de toate vârstele, cu funcții sau fără, oameni care cred că neamul acesta românesc merită un partid care să-l reprezinte în Parlament pe valorile pe care noi le-am clamat de la început – națiune, credință, familie și libertate – în orice ordine le-am pune. Vor veni oamenii aceia cu spiritul curat. Va veni momentul când să anunțăm proiectul nostru politic: cine este în comitetul de inițiativă, care sunt oamenii care susțin și vom face asta la momentul oportun. Am spus că după alegerile prezidențiale, tocmai ca să nu influențăm în niciun fel această cursă, să nu ni se reproșeze că am surpat șansele România sau l-am ajutat pe altul cu prezența noastră publică”.

De asemenea, Claudiu Târziu a subliniat că fiecare e liber să se informeze i-a îndemnat pe oameni să meargă la vot dar să îi cântărească bine pe toți candidații: „Nu sunt eu unul care să-i îndemne într-o direcție sau alta pentru că aș fi bănuit de parti-pris-uri, de o postură revanșardă și nu-mi stă în caracter nici să mă răzbun, nici să fac jocuri subterane.”

„Trebuie întrebat George Simion dacă candidează nume propriu sau candidează pentru altcineva, pentru că a lăsat de înțeles că el candidează în locul lui Călin Georgescu”, a mai adăugat Claudiu Târziu.