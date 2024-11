Premierul propus de AUR, patronul lui Simion, a renovat clădirea ambasadei Rusiei. George Simion nu are nicio problemă cu asta

Marius Lulea și Geroge Simion. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Omul de afaceri Marius Dorin Lulea, prim-vicepreședinte AUR și propunerea partidului lui George Simion pentru funcția de premier, a asigurat serviciile de proiectare la renovarea celei mai valoroase clădiri, din punct de vedere comercial, deținută de Moscova în București. Despre acest lucru a fost întrebat și George Simion, marți seara, când a intrat neinvitat la dezbaterea Antena 3 CNN de la Parlament. Simion nu a negat, spunând că a fost una dintre cele 10.000 de lucrări proiectate de firma lui Lulea, unde liderul AUR a fost angajat timp de 8 ani.

„Marius Lulea a avut 10.000 de lucrări de proiectare în toată România. Din toate aceste lucrări de proiectare, una a fost pentru domnul Iorgovan, care el a renovat acel sediu din Kiseleff”, a declarat Simion.

Potrivit G4Media, reprezentanța Comercială a Federației Ruse în București a fost renovată după un proiect al firmei actualului număr 2 al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Marius Dorin Lulea.

În Piața Charles de Gaulle din București se află un mic ansamblu imobiliar format dintr-o clădire împărțită în doua părți și trei anexe, garaje. Clădirea aparține Federației Ruse.

Ansamblul imobiliar aparține în acte Reprezentanței Comerciale a Federației Ruse, iar proprietatea este administrată de la Moscova, prin Întreprinderea pentru administrarea proprietății în Străinătate.

Imobilul din Piața Charles de Gaulle a fost, încă de la sfârșitul anilor ꞌ40, sediul principal al NKVD din România.

Construcția este compusă din cinci părți, una de tip rezidențial cu opt niveluri, a doua de tip birouri cu cinci niveluri și trei construcții de tip anexe. Clădirea a fost proiectată în anii 1930 de arhitectul și artistul plastic Marcel Iancu (1895-1984), unul dintre cei mai importanți arhitecți români ai secolului trecut.

Autoritățile ruse au închiriat clădirea înregistrată cu adresa Piața Charles de Gaulle 4-6 unei firme înregistrate în România, care mai apoi subînchiriat spațiile la rândul lor. Din 2016, ansamblul este subînchiriat de Duma Imob Investment SRL.

Acționarul unic al societății este George Antonie Iorgovan, fiul lui Antonie Iorgovan, juristul care a coordonat conceperea actualei Constituții a României. Firma lui Iorgovan a renovat locația în perioada 2016-2020, iar această acțiune a fost realizată cu ajutorul lui Marius Dorin Lulea.

Lulea: „N-am avut nicio problemă să iau bani de la Guvernul rus”

Acesta a asigurat prin firma sa, Ideal Proiect, serviciile de proiectant general. „Da, am fost proiectantul general, era și un banner mare cu această informație. Sunt sute de persoane care știu asta, informația este publică. Este o clădire de care ne-am apucat acum vreo patru ani parcă. Beneficiar era o firmă, dar clădirea este a Ambasadei Rusiei”, a declarat Lulea pentru G4Media.ro.

De asemenea, într-un interviu pentru podul.ro, făcut cu câteva zile înainte de invazia Rusiei în Ucraina, Lulea spunea că nu a avut nicio problemă să ia bani de la ruși.

„N-am avut nicio problemă să iau bani de la Guvernul rus pentru că i-am băgat în unionism, am luat niște bani și am făcut activități în Republica Moldova. Iar doctorii dacă trebuie să opereze, operează. Eu sunt inginer. Dacă trebuie să repar o clădire… și chiar mă bucur că am salvat o clădire din centrul Bucureștiului. (…) Ruși sunt zgârciți, plătesc puțin…a fost singura lucrare (pentru ruși, n.red.) și nu a fost cu rușii, a fost cu o firmă românească care avea contract de închiriere pe clădirea respectivă. Dar știam că este clădirea Rusiei. Am aflat atunci (despre faptul că fusese clădirea NKVD, n.red.). Ce microfoane să mai fie? Clădirea era distrusă, nu mai avea pereți…”, declara Marius Lulea.

Lulea este acționar și director la Ideal Proiect Architecture & Engineering SRL, cea mai importantă afacere pe care o conduce. Aceasta este firma la care figura ca angajat George Simion înainte să ajungă deputat, conform declarației sale de avere.

Simion a fost întrebat, după ce a intrat neinvitat la dezbaterea Antena 3 CNN, cum a reușit să ajungă director de marketing imediat după ce a terminat studiile. El a explicat că „e un om capabil” și că angajatorul său a avut nevoie de serviciile lui.

Mă cunoșteam cu domnul Lulea și a avut nevoie de serviciile mele. Sunt un om capabil. Am avut un magazin online de haine și după fizic, am avut firma mea. Firma pe care am deschis-o în 2009 avea profil de IT prima oară”, a mai adăugat liderul AUR.

Întrebat și ce salariu a avut ca director de marketing, el a răspuns că a câștigat lunar 3.500 de lei, „un salariu bun pentru anul 2012”.