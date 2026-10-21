Prima reacţie a lui George Simion după ce DIICOT i-a deschis un nou dosar lui Călin Georgescu

Președintele AUR, George Simion. Foto: Agerpres

Liderul AUR, George Simion, a reacţionat la scurt timp după ce Călin Georgescu a devenit suspect într-un nou dosar instrumentat de DIICOT. De această dată, fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că i-a cerut unui bărbat să găsească microfoanele "plantate" de procurori în casa de la Mogoşoaia.

Călin Georgescu este acuzat de procurorii DIICOT de instigare la infracțiunea de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

George Simion a acuzat, la rândul lui, "o nouă invenţie a sistemului".

"O nouă zi, o nouă invenție a sistemului: nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă. Libertate", a postat Simion pe Facebook.

DIICOT a transmis că operațiunea cerută de Georgescu nu a avut succes

Potrivit procuroriilor DIICOT, acțiunile au avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la casa din Mogoșoaia. Procurorii precizează că operațiunea cerută de Georgescu nu a avut succes „din motive independente de voința suspecților.”

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.

Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților", a comunicat DIICOT.