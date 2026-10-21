Călin Georgescu e cercetat într-un nou dosar de DIICOT. Procurorii susțin că a chemat un bărbat să caute microfoanele din casă

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Foto: INQUAM Photos/Codrin Unici

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este cercetat într-un nou dosar DIICOT, potrivit unui comunicat de presă al procurorilor. Acesta este acuzat că i-a cerut unui bărbat de 35 de ani să scaneze și să verifice casa din comuna Mogoșoaia având ca scop „identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică”. Călin Georgescu este audiat la DIICOT, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

„Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracţiunile de alterarea integrităţii datelor informatice și perturbarea funcţionării sistemelor informatice”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit procuroriilor DIICOT, acțiunile au avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la casa din Mogoșoaia. Procurorii precizează că operațiunea cerută de Georgescu nu a avut succes „din motive independente de voința suspecților.”

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică. Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.

Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei”, se mai arată în comunicat.

Călin Georgescu este acuzat de instigare la infracțiunea de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află, în continuare, în arestul central, urmând ca judecătorii de la Curtea de Apel să decidă vineri dacă va fi eliberat și va fi pus în arest la domiciliu.