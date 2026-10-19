Călin Georgescu, un nou mesaj pentru susținători. Când vor decide judecătorii dacă va ieși din arest

Călin Georgescu a transmis un nou mesaj din arest. Foto: Inquam Photos/Malina Norocea

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis, luni, pe pagina sa de Facebook, un nou mesaj pentru susținătorii săi. El spune că judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) vor decide în data de 23 octombrie dacă acesta va ieși din arest.

„CLARIFICARE 19 octombrie 2026

În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori.

Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026.

Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”, se arată în postare.

În data de 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.



În esenţă, judecătorul a invocat „circumstanţele personale” favorabile ale lui Georgescu, şi anume că nu are antecedente penale, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit, are doi copii minori, iar buna desfăşurare a procesului penal în perioada următoare nu va fi afectată prin plasarea lui în arest la domiciliu.



De asemenea, magistratul aprecia că Georgescu şi-a respectat obligaţiile cât timp s-a aflat sub control judiciar, iar după ce nu a mai avut această măsură şi a părăsit ţara, a revenit ulterior şi a dat curs chemărilor organelor judiciare.

Călin Georgescu este în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

DIICOT a anunțat miercuri că a pus sechestru pe conturile bancare ale fostului candidat la prezidențiale. Măsura a fost luată în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii DIICOT au pus sub sechestru casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu în dosarul în care acesta este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile după decizia definitivă luată pe 29 septembrie de Curtea de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT.

Judecătorii care au decis, în majoritate, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu au considerat că există în continuare un risc ca acesta să se sustragă urmăririi penale sau să influențeze desfășurarea anchetei.

În motivarea instanței sunt invocate discuții despre plecarea din țară, căutarea unui stat în care să fie cerut azil, identificarea unei locuințe în Italia și pregătirea documentelor necesare deplasării, au declarat surse judiciare pentru Antena 3 CNN.