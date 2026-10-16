Antena 3 CNN Politică Călin Georgescu le-a explicat susținătorilor săi de ce este în continuare în arest. Mesaj transmis pe Facebook

Călin Georgescu le-a explicat susținătorilor săi de ce este în continuare în arest. Mesaj transmis pe Facebook

George Forcoş
<1 minut de citit Publicat la 11:20 16 Oct 2026 Modificat la 11:22 16 Oct 2026
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georgescu inquam george calin
„Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare”, a transmis Călin Georgescu. sursa: Inquam Photos /George Călin
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Etichete: Călin Georgescu Tribunalul Bucuresti arest preventiv

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