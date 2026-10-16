Călin Georgescu le-a explicat susținătorilor săi de ce este în continuare în arest. Mesaj transmis pe Facebook

Călin Georgescu le-a transmis susținătorilor săi, printr-o postare pe Facebook, de ce se află în continuare în arest preventiv, deși Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a precizat că procurorii au contestat decizia, iar măsura arestării preventive rămâne în vigoare până când Curtea de Apel București va soluționa contestația.

„Marți, 13 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu.

Această hotărâre nu este definitivă. Legea prevede un termen de 48 de ore în care poate fi contestată de procuror, iar joi, 15 octombrie, s-au împlinit cele 48 de ore.

Contestația a fost deja formulată. Urmează redactarea încheierii motivate de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și ulterior înaintarea dosarului către Curtea de Apel București. Aceasta este instanța care va soluționa contestația și va pronunța o hotărâre definitivă.

Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulțumim pentru grijă, susținere, răbdare și discernământ”.

Georgescu este în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.