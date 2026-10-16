Primul lider PSD care condiționează votarea Guvernului Niculescu: „Sunt trei cerințe obligatorii”

Votul de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu este programat marți, de la ora 14:00. Foto: Agerpres

Gabriel Zetea le-a cerut parlamentarilor PSD din Maramureș să voteze Guvernul condus de Luca Niculescu doar dacă trei condiții sunt incluse în programul de guvernare și transformate în măsuri concrete. Liderul social-democrat cere investiții masive în producția și stocarea energiei, începerea reformei administrativ-teritoriale și eliminarea privilegiilor din instituțiile publice.

Zetea spune că nu este vorba despre „mofturi” și că nu acceptă „jumătăți de măsură”, iar cele trei cerințe trebuie tratate ca obligatorii.

Prima dintre ele privește energia. Liderul PSD Maramureș susține că România trebuie să renunțe la sistemele ineficiente și să investească mult mai mult în capacități noi de producție și stocare. El dă exemplul județului Maramureș, unde o parte importantă a exporturilor este reprezentată de mobilă, și spune că firmele românești ajung să concureze cu cele din vestul Europei în condițiile în care plătesc mai mult atât pentru energie, cât și pentru materia primă.

„Azi, în România, megawatul pentru industrie este mai scump decât în Germania, iar prețul brut al lemnului pe picior în pădurile din Maramureș este mai mare decât în Germania. Cum să exportăm în Germania când materia primă și energia sunt mai scumpe la noi? E o rușine”, a scris Zetea.

El cere un program național prin care, timp de un an, România să investească „masiv în baterii și centrale pe gaz extras din Marea Neagră”.

„Ideal: costul energiei redus la jumătate. Altfel, industria moare”, spune liderul PSD.

Zetea cere comasarea voluntară a comunelor mici până în 2028

A doua condiție pusă de Zetea este reforma administrativ-teritorială. El cere ca localitățile mici să poată fi comasate voluntar și spune că PSD, având cei mai mulți primari din țară, este partidul care poate duce această reformă.

„Comasare voluntară a comunelor mici. PSD are cei mai mulți primari din România și este singurul partid care poate implementa această reformă. Așa reducem cheltuielile administrației locale. Măsura trebuie adoptată până la alegerile locale din 2028. Nu mai este timp de amânat”.

Reforma administrației apare și în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu, iar PSD a prezentat-o drept una dintre prioritățile cu care a acceptat să intre în noul Executiv.

„Destul cu pilele, destul cu clientela”

A treia cerință vizează salariile și funcțiile din instituțiile publice. Zetea cere eliminarea privilegiilor și a numirilor politice și susține că niciun angajat al statului nu ar trebui să câștige mai mult decât președintele României.

„Trebuie să începem o luptă dură împotriva PRIVILEGIILOR. Nu este normal ca angajați ai statului să câștige mai mult decât președintele României, iar astfel de cazuri există în București. Destul cu pilele, destul cu clientela. Niciun angajat din instituțiile publice din România nu ar trebui să câștige mai mult decât șeful statului, fie el pesedist, penelist, userist sau udemerist. Vrea cineva mai mulți bani? Foarte bine. Să-i facă în privat. La stat, nu mai este loc de privilegiați”, a transmis Zetea.

Liderul PSD Maramureș spune că a avut sprijinul președintelui partidului, Sorin Grindeanu, pentru aceste solicitări și le recomandă tuturor parlamentarilor din județ, nu doar celor social-democrați, să țină cont de ele înaintea votului de învestitură.

„PSD este un partid social-democrat. De aceea condiționez votul de încredere pe care îl acordăm Guvernului Niculescu de aceste cerințe”, a scris Zetea.

Mesajul apare într-un moment în care nici în PNL nu există unanimitate în privința susținerii noului Executiv. Deputatul Dragoș Ciobotaru, liderul PNL Vrancea, a anunțat că nu va vota Guvernul Niculescu și că va cere aceeași poziție și în ședința conducerii liberale. El susține că PSD, partidul care a contribuit la căderea Guvernului Bolojan, trebuie să își asume formarea unei noi majorități și să își găsească voturile necesare pentru învestitură.

Lista miniștrilor și programul de guvernare au fost depuse joi seară în Parlament. Candidații pentru funcțiile de ministru vor fi audiați în comisiile parlamentare luni și marți. Votul de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu este programat marți, de la ora 14:00, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.