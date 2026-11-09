Radu Miruță îi răspunde ministrului Transporturilor în cazul tunelului Momaia: „Angajările au fost aprobate. Scuza a expirat”

Radu Miruță. Foto: Agerpres

Radu Miruță, fost ministru interimar al Transporturilor, a răspuns, luni seară, la acuzațiile lui Ștefan Popa privind tunelul Momaia. După ce Popa a spus că „fostul ministru a blocat angajarea personalului specializat care trebuia să se ocupe de mentenanță, monitorizare și intervenție de urgență în tunel”, Miruță a prezentat un document prin care arată că a aprobat angajările, spunând că „scuza a expirat”.

„Domnule ministru Momoa, să te faci de râs o dată poate avea legătură cu începutul ori cu nepriceperea, dar să persiști săptămânal în ridicol ori minciună e îngrijorător pentru un minister atât de important precum cel al Transporturilor. Sau... scuza și minciuna sunt doar programul dumneavoastră de guvernare.

Aud că v-ați căutat și astăzi scuze pentru neputință, acuzând că tunelul Momaia de pe autostrada A1 nu poate fi dat în circulație pentru că nu am aprobat eu angajări. Verificați înainte să declarați o asemenea minciună, fiindcă sunt mulți în acel minister care vor să râdă de dumneavoastră, chiar din echipa PSD. Ei bine, uitați că fix asta am aprobat”, a scris Miruță, atașând o fotografie cu documentul.

Astfel, el subliniază că „scuza a expirat”.

„În mai 2026, CNAIR a cerut prin propunerea de buget aprobarea pentru 518 posturi, dintre care 126 la structura centrală. Pe cele de la centru le-am refuzat, pentru că o parte din proiecte trecuseră la CNIR, dar nu şi angajații. Am aprobat însă posturile din structurile cu atribuții operaționale de administrare a drumurilor naționale și autostrăzilor. Adică fix ce spuneți că n-am aprobat, căutând aer pentru a vă scuza neputința.

Angajările au fost aprobate în răspunsul către CNAIR. Scuza a expirat. Singurul lucru care mai lipsește ca să deschideți autostrada e un ministru în stare s-o deschidă. Pe acela, din păcate, nu-l pot aproba eu”, a adăugat el.

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat, luni, că deschiderea circulației prin tunelul de la Curtea de Argeș va fi întârziată, deși lucrările sunt finalizate, deoarece CNAIR nu are personal specializat pentru mentenanța, monitorizarea și intervenția în caz de urgență.

Oficialul a acuzat fosta conducere a Ministerului că a blocat angajările necesare și a precizat că au început discuțiile pentru organizarea concursurilor de recrutare.