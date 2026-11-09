Tunelul Momaia nu poate fi deschis circulației, deși e gata. Ministrul Transporturilor: „O bombă pe care am identificat-o”

1 minut de citit Publicat la 15:16 09 Noi 2026 Modificat la 15:40 09 Noi 2026

Peste 2.500 de puncte de monitorizare, senzori și camere inteligente, fixe și mobile, permit identificarea incidentelor și a obiectelor de pe carosabil. FOTO: Cristian Pistol

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat, luni, că deschiderea circulației prin tunelul de la Curtea de Argeș va fi întârziată, deși lucrările sunt finalizate, deoarece CNAIR nu are personal specializat pentru mentenanța, monitorizarea și intervenția în caz de urgență. Oficialul a acuzat fosta conducere a ministerului că a blocat angajările necesare și a precizat că au început discuțiile pentru organizarea concursurilor de recrutare.

Ministrul se referă la Autostrada Sibiu-Pitești (A1), mai exact secțiunea 4, Tigveni-Curtea de Argeș, care include tunelul Momaia, lung de aproximativ 1,35 km.

„O bombă pe care am identificat-o. Din păcate, tunelul Curtea de Argeș nu va putea fi operaționalizat pentru că predecesorii mei s-au canalizat să facă diferența dintre Momaia și Momoa, în loc să se asigure că fac lucrurile astfel încât tunelul să fie operaționalizat”, a declarat ministrul Transporturilor.

Acesta a acuzat fostul ministru că a blocat angajarea personalului specializat care trebuia să se ocupe de mentenanța, monitorizarea și intervenția de urgență în tunel.

„Fostul ministru a blocat angajarea personalului specializat care trebuia să se ocupe de mentenanță, monitorizare și intervenție de urgență în tunel. Noi am început discuțiile cu directorul CNAIR pentru organizarea concursurilor de angajare. Fără oameni specializați, nimeni nu își poate asuma riscul deschiderii. Vorbim despre o întârziere. Nu putem estima cât va fi aceasta, dar cu siguranță va exista o întârziere”, a explicat oficialul.

Ministrul a precizat că lucrările sunt finalizate, însă lipsa personalului specializat va amâna deschiderea circulației, deși termenul contractual este februarie 2027.

„Termenul contractual este februarie 2027. Ne aflăm în perioada contractuală, lucrările sunt gata, dar, neavând personal specializat pentru a operaționaliza tunelul, va trebui să mai amânăm deschiderea circulației”, a afirmat acesta.