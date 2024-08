Rareș Bogdan, despre o alianță cu partidele de dreapta: „Suntem convinși că vor îmbrățișa agenda PNL. Stânga doar a împărțit sărăcia”

Liderul PNL, Rareș Bogdan, nu exclude o coaliție cu partidele de dreapta. Acesta spune că alianța cu PSD nu a fost făcută din „simpatie”, ci pentru stabilitate. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit sâmbătă seara, în exculsivitate la Antena 3 CNN, despre o posibilă reorientare a liberalilor și posibile noi alianțe cu USR, REPER, PMP si Forța Dreptei. „Până acum, stânga doar a împărțit sărăcia sau ceea ce a adunat dreapta”, a declarat liderul PNL, care spune că agenda liberalilor ar putea fi „îmbrățișată” de partidele de dreapta.

„Noi avem o agendă reformistă. Considerăm că după 35 de ani, România are nevoie de reforme profunde. Dacă PSD este capabil să facă aceste reforme, putem sta de vorbă. Deocamdată, cei care au anunțat reforme similiare din punct de vedere administrativ, din punct de vedere politic, economic și multe altele, au fost cei din dreapta eșicherului politic. Până acum, stânga doar a împărțit sărăcia sau ceea ce a adunat dreapta. Noi avem o agendă pe care o punem pe masă. Suntem convinși că forțele de dreapta o vor îmbrățișa, fie că vorbim despre REPER-ul domnului Cioloș, fie că vorbim despre USR-ul doamnei Lasconi și a domnului Drulă, fie că vorbim despre PMP sau Forța Dreptei”, susține Rareș Bogdan.

Prim-vicepreședintele PNL spune că se „bazează” pe Elena Lasconi că îl va susține pe Nicolae Ciucă la prezidențiale, pentru „impunerea unui președinte de dreapta în România”.

„Mă bazez pe doamna Lasconi pentru ultima săptămână din noiembrie și prima săptămână din decembrie că va fi alături de liderul PNL, Nicolae Ciucă, pentru a reuși impunerea unui președinte de dreapta în România. Sigur că dânsa are un discurs tipic de opoziție, nimic blamabil, este firesc. Noi suntem la putere și am venit aici pentru a face lucruri. Am făcut în administrațiile locale, dar si la nivel central. Sunt nenumărate lucruri de la stabilitate României, la investiții pentru România, la bani europeni, PNRR, foarte multe obiective pe care le-am bifat în acești ani de zile. Am făcut această alianță cu PSD la guvernare nu din simpatie unii față de ceilalți, probabil nici dânșii nu ne simpatizează foarte mult, dar nici noi pe dânșii. Dar, pentru momentul istoric actual, credem că a fost cea mai bună soluție pentru a avea stabilitate, pentru nu duce România într-o criză politică profundă, având în vedere că deja erau crize succesive care afectau România: vorbim criza covid și post covid, criza energetică care a zdrobit economii mult mai puternice decât a României, vorbim de criza războiului din Ucraina”, a declarat Rareș Bogdan.

Și Nicolae Ciucă a vorbit despre o alianță cu partidele de dreapta. Tudose l-a atacat pe Facebook

Primul care a vorbit despre apropierea dintre PNL și restul partidelor de dreapta a fost chiar liderul liberal Nicolae Ciucă. Acesta a spus joi că a deschis dialogul cu forţele politice de dreapta cu privire la campania electorală pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare.

„Este o întrebare foarte bună, pentru că am deschis dialogul pentru o astfel de punere laolaltă a forţelor politice de dreapta. Partidul Naţional Liberal este cea mai puternică forţă politică de dreapta din România şi atunci disponibilitatea la dialog este către toate forţele politice de dreapta”, a spus Ciucă, la sediul central al PNL, întrebat dacă va sta la masă cu Elena Lasconi, Ludovic Orban şi cu alţi lideri ai partidelor de dreapta, aşa cum a stat Marcel Ciolacu cu Victor Ponta şi Mircea Geoană.



El a susţinut că au existat discuţii permanente în această perioadă şi va continua să discute cu liderii partidelor de dreapta.

În replică, liderul PSD Mihai Tudose l-a atacat pe Ciucă într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Dl. Ciucă, da, el, șefu’ la PNL declară senin că visul liberal este să guverneze cu USR. Ne aducem aminte cum ei au mai trăit acest vis… E drept că pentru România visul lor era coșmarul românilor! Pentru ei era de vis să dea miliarde pe vaccinuri fără număr, de vis să cumperi izolete, măști și tot ce le-a mai trecut prin cap la ce prețuri au dorit, să faci praf sectorul energetic, să poți să faci împrumuturi fără număr la dobânzi colosale, să semnezi cel mai jalnic PNRR (și să-l prezinți ca cel mai bun din galaxie)…

Acesta este visul lor. Și coșmarul României!!!

Partea bună constă în faptul că dacă tot sunt la un loc… nu trebuie să ne mai întrebăm care dintre ei au făcut țăndări tot și care dintre ei au fost de acord și au girat nenorocirile...

Stați grupați și asumați-vă în mod egal „marile realizări” de data trecută!!!”, a transmis Tudose într-o postare făcută pe Facebook.