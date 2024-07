Remus Pricopie îl acuză pe Geoană că se consideră „pe persoană fizică” la NATO, după ce a depus cerere pentru a-și înregistra sigla candidaturii la prezidențiale

Remus Pricopie a reacționat, după ce Geoană a depus cerere la OSIM/ Foto: Facebook/ Remus Pricopie

Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a reacționat după ce Mircea Geoană a depus oficial cerere la OSIM pentru înregistrarea mărcii „MIRCEA GEOANĂ 2024 PREȘEDINTE”.

Potrivit site-ului OSIM, Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a depus pe 28 iunie două cereri pentru înregistrarea mărcii „MIRCEA GEOANĂ 2024 PREȘEDINTE”, fiecare având o reprezentare grafică diferită. Ambele cereri sunt în prezent în stadiul de „în așteptare”.

Cu toate acestea, Mircea Geoană nu a făcut încă un anunț oficial, cu privire la candidatura sa.

Remus Pricopie: „Un gest 100% politic, deși poziția pe care o ocupă acum nu-i permite acest lucru”

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a reacționat în acest caz și a transmis că ceea ce a făcut Mircea Geoană reprezintă o încălcare a codului de conduită al NATO.

„Un alt exemplu din categoria „lucruri care NU se fac”, mai ales atunci când ești înalt funcționar internațional.

Presa a semnalat astăzi că Mircea Geoană a depus oficial cerere la OSIM pentru înregistrarea mărcii „MIRCEA GEOANĂ 2024 PREȘEDINTE”. Cu alte cuvinte, un gest 100% politic, deși poziția pe care o ocupă acum nu-i permite acest lucru. În acest sens, este relevant să citim un articol din „NATO Code of Conduct”:

„Do not engage in unauthorized outside employment or other off-duty activities that might conflict with or otherwise call into question the performance of our official duties.”

(code-of-conduct.pdf - nato.int)

Iar acesta nu este singurul articol încălcat.

Atunci când a candidat pentru poziția de secretar general adjuct #NATO, România a garantat, prin scrisorile de susținere, că Mircea Geoană va acționa cu profesionalism, onestitate și integritate. Din păcate, prin acțiunile sale din ultimii aproximativ doi ani, Geoană ne arată că el chiar se consideră „pe persoană fizică” la NATO, înșelând încrederea țării care l-a trimis la Bruxelles și a colegilor din organizația în care (încă) lucrează.

Acest comportament lipsit de responsabilitate îl va afecta și pe el (nimeni, niciodată, nu-l va mai lua în calcul pentru o altă funcție de un asemenea nivel), dar și pe noi, ca țară, punând sub semnul întrebării capacitatea României de a garanta pentru diplomați serioși.

În concluzie, rămâne cum am stabilit: Mircea Geoană, diplomat de carieră, încalcă reguli diplomatice elementare”, a scris Remus Pricopie, pe pagina personală de Facebook.