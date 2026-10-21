Rogobete amenință medicii care "pleacă la 10 de la stat la privat" că vor fi dați afară. Și cei care mută pacienții vor avea "surprize"

<1 minut de citit Publicat la 13:20 21 Oct 2026 Modificat la 13:20 21 Oct 2026

Alexandru Rogobete. sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avertizat miercuri medicii care pleacă de la program, din spitalele publice, pentru a merge la cabinetele private, că vor fi dați afară.

Rogobete a spus că sancțiunea se va aplica la a treia abatere.

Referindu-se la medicii care lucrează și la stat, și la privat, ministrul Sănătății a precizat: "Fac apel către medicii care pleacă la 10 de la stat la privat. Voi propune desfacerea contractului de muncă la a treia a abatere.

Cine are scutire de la gardă la stat, va avea și la privat."

Totodată, ministrul a spus că medicii care mută pacienții de la stat la privat, "vor avea surprize".

Alexandru Rogobete a preluat miercuri mandatul de la Ministerul Sănătății.