Antena 3 CNN Politică Rogobete amenință medicii care "pleacă la 10 de la stat la privat" că vor fi dați afară. Și cei care mută pacienții vor avea "surprize"

Rogobete amenință medicii care "pleacă la 10 de la stat la privat" că vor fi dați afară. Și cei care mută pacienții vor avea "surprize"

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 13:20 21 Oct 2026 Modificat la 13:20 21 Oct 2026
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alexandru rogobete agerpres
Alexandru Rogobete. sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avertizat miercuri medicii care pleacă de la program, din spitalele publice, pentru a merge la cabinetele private, că vor fi dați afară.

Rogobete a spus că sancțiunea se va aplica la a treia abatere.

Referindu-se la medicii care lucrează și la stat, și la privat, ministrul Sănătății a precizat: "Fac apel către medicii care pleacă la 10 de la stat la privat. Voi propune desfacerea contractului de muncă la a treia a abatere.

Cine are scutire de la gardă la stat, va avea și la privat."

Totodată, ministrul a spus că medicii care mută pacienții de la stat la privat, "vor avea surprize".

Alexandru Rogobete a preluat miercuri mandatul de la Ministerul Sănătății.

 

 

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Etichete: Alexandru Rogobete medici spital

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