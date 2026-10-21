Rogobete vrea plată progresivă pentru gărzi. Despre legea salarizării spune că ar fi dus la cel mai mare exod al personalului sanitar

Rogobete vrea plată progresivă pentru gărzi. FOTO: Getty Images

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre legea salarizării, că acesta reducea drastic salariile personalului medical şi asta ar fi dus la cel mai mare exod din domeniu din ultimii 20 de ani. El a menţionat că plata gărzilor corespunzătoare este prioritatea sa numărul unu în ceea ce priveşte resursa umană.

”Am vorbit cu sindicatele. Am fost cel mai vocal vara asta. Erau reduceri de până la 1.000 de euro pe lună. O asistentă pierdea până la 1500 lei. Nu voiam dublarea salariilor, ci se reduceau drastic și ar fi dus la cel mai mare exod din ultimii 20 ani.”, a spus ministrul Sănătăţii, într-o conferinţă de presă, la preluarea mandatului.

Alexandru Rogobete a anunţat că, după ce se instalează şi reorganizează echipa, probabil săptămâna viitoare se va vedea cu sindicatele.

”Spun încă o data, personalul medical nu cere dublarea salariilor. Rezolvarea inechităţilor, care în sănătate nu sunt foarte multe, adică avem inechităţi în zona de personal TESA, auxiliar, mă rog, în alte zone mai există inechităţi, dar nu atât de multe, pentru că aduceţi-vă aminte, eram secretar de stat în 2023-2024, noi am mai făcut corecturi pe legea salarizării pentru domeniul de sănătate şi atunci o mare parte din ele au mai fost echilibrate”, a subliniat ministrul.

El a arătat că gărzile sunt prioritatea sa.

”Plata gărzilor corespunzătoare este prioritatea numărul 1 în ceea ce priveşte resursa umană, cu includerea rezidenţilor la plata gărzilor şi reducerea treptată, evident treptată, ţinând cont de ecosistemul financiar al ţării, a deficitului de personal”, a menţionat Alexandru Rogobete.

”Pentru gărzi vreau plata progresivă. Să crească tariful în funcție de câte gărzi lunare face”, a adăugat el.