82% dintre români consideră că Victor Ponta a greșit când a decis în 2014 să inunde România

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale. Foto: INQUAM Photos/George Călin

82% dintre români spun că Victor Ponta a luat o decizie greșită când a decis în 2014 să inunde România, cu motivația de a proteja Belgradul, arată concluziile unui sondaj Flashdata, realizat în perioada 10-12 aprilie.

Întrebați dacă au aflat despre declarația lui Victor Ponta - candidat independent la prezidențiale - referitoare la decizia sa din 2014 privind inundațiile de pe cursul Dunării, 92% dintre românii chestionați au răspuns pozitiv, în timp de 6% au răspuns că nu au aflat despre această chestiune.

Întrebați dacă Victor Ponta a luat o decizie corectă atunci, 82% dintre românii chestionați au răspuns negativ, în timp ce doar 10% au susținut o astfel de hotărâre. 8% dintre români au spus că nu știu să răspundă la această întrebare.

În legătură cu intenția de vot a românilor dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, Victor Ponta ar câștiga 8% dintre voturi.

Sondajul a fost realizat în perioada 10-12 aprilie 2025, iar la întrebări au răspuns 7.500 respondenți, în vârstă de 18 ani și peste.



Marja de eroare la nivelul întregului eșantion: ±3,5%, la un nivel de încredere de 95%.

Metoda de culegere a datelor: chestionar aplicat online cu targetare pe locație, vârstă, urban/rural. Validarea eșantionului: s-a realizat după datele A.E.P privind prezența la vot, la alegerile prezidențiale tur 1 din 24 noiembrie 2024.

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale din mai, a fost joi în centrul unui scandal uriaș, după ce a declarat că în 2014, când era premier, a dat „ordin peste structurile românești” să deschidă Porțile De Fier ca să nu se inunde Belgradul. În acest fel, spune Ponta, ar fi fost inundate „doar” niște sate din România, iar el a obținut, drept recunoștiință pentru gestul său, cetățenia sârbă. Însă, miniștrii care erau responsabili cu inundațiile la momentul respectiv spun că Victor Ponta, de fapt, minte. De asemenea, această acuzație este întărită de Hidroelectrica, care transmite într-un comunicat de presă că „exploatarea SHEN Porțile de Fier I și Porțile de Fier II s-a făcut în deplină conformitate cu prevederile Convenției și Regulamentului SCDE”.

Ce a declarat Victor Ponta

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, povestește cum a „dat ordin peste structurile românești să deschidă Porțile De Fier și în felul ăsta nu s-a inundat Belgrad.”

El a explicat și de ce autoritățile din România nu voiau să facă asta: „pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat, am vorbit cu ISU, am mutat oamenii repede, am dat despăgubiri, nu ați aflat nimic, voi, presa”.

„I-am chemat la doișpe noaptea, era într-o vineri noaptea, i-am chemat deci la Guvern pe toți, dimineață la cinci au fost jandarmii și ISU în satele românești de pe Clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de-aia și acum nu mă mai cheamă măcar la un ciolan… Că el întotdeauna e cu ciolanul. Dar i-am dat despăgubiri, i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate. (...) Nu a ştiut nimeni cum a fost chestia asta cu cetăţenia. A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viaţa. În 2014, Vucic a devenit prim-ministru, eu eram deja de doi ani. Şi Serbia a avut cele mai mari inundaţii din istoria lor”, a declarat Ponta pentru EVZ.

Partidul DREPT face plângere penală pentru săvârşirea infracţiunii de înaltă trădare pe numele lui Victor Viorel Ponta şi a complicilor săi care au permis inundarea intenţionată a României, a anunţat liderul formaţiunii, Vlad Gheorghe, el a precizat că depune o plângere şi pentru omor calificat, dacă această decizie şi acţiune a lor s-a soldat cu pierderea de vieţi omeneşti.