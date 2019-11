Foto: Viorica Dăncilă/ Facebook

Candidata PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, organizează o dezbatere cu presa, marți, de la ora 18.00, la Palatul Parlamentului, chiar înaintea dezbaterii organizate de președintele Klaus Iohannis.

"Cred cu tărie că această campanie are nevoie de dialog, de dezbateri, de o prezentare coerentă a viziunii pentru România și, mai ales, de răspunsuri la întrebările oamenilor. Eu nu pot fi de acord cu fuga de asumare și fuga de întrebări, nici cu aroganța pe care o afișează președintele Iohannis și disprețul pentru dreptul românilor la informare. Acest elitism al domnului Iohannis și această selecție pe care a făcut-o pentru evenimentul de astăzi trădează de fapt teama de un dialog autentic, teama de adevăruri incomode.

Eu am ales să am o discuție liberă, deschisă, cu oricine are întrebări despre viziunea candidatului pentru România. Voi avea un dialog deschis cu TOȚI jurnaliștii care își doresc să participe, astăzi, începând cu ora 18:00, la Palatul Parlamentului, sala Spiru Haret. Accesul este liber pentru toți reprezentanții mass-media desemnați de către instituțiile pe care le reprezintă.

Iar de la ora 21:00, ne vedem la Antena 3!", a scris Viorica Dăncilă, pe Facebook.

Anunțul apare în contextul în care Iohannis a refuzat ferm o confruntare față în față cu Dăncilă, preferând varianta unui dialog față-n față cu o serie de jurnaliști și analiști politici, la Biblioteca Centrală Universitară.

