Sabina Iosub, întrebare surprinzătoare pentru Dăncilă. Pe cine ar suna fostul premier dacă ar pune mâna pe telefon

foto: captura Antena 3

Viorica Dăncilă a fost întrebată de Sabina Iosub pe cine ar suna, dintre liderii străini, acum, dacă ar pune mâna pe telefon și care dintre ei i-ar răspunde.

"Cred că ar fi foarte mulți, dar vă dați seama că acum, aș suna către omologii mei premieri, pentru că majoritatea întâlnirilor le-am avut cu omologii mei premieri. Aș suna la Borisov, dacă aș suna la președintele Vucic (n.r. al Serbiei), mi-ar răspunde imediat. Sunt foarte mulți care mi-ar răspunde. Din Balcanii de Vest, având în vedere cât am susținut Balcanii de Vest, cât am susținut extinderea pe baza meritelor proprii pentru tările din Balcanii de Vest, eu vă garantez că fiecare mi-ar răspunde. Dacă aș vorbi despre parteneriatul estic, despre lumea Arabă, tările din Golf, mi-ar răspunde liderii de acolo. Sunt mulți lideri care mi-ar răspunde. Mai mult decât atât, sunt convinsă că mi-ar răspunde lideri ai instituțiilor Europene, pentru că știu că am gestionat foarte bine președinția rotativă, că sunt un proeuropean convins, dar s-a dus această percepție că dacă ești patriot, nu ești bun european. Eu sunt și patriot, pentru că prima dată țin cu țara mea, dar sunt și un pro-european convins", a declarat Viorica Dăncilă.