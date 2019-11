Klaus Iohannis, dezbatere cu jurnaliștii: PSD trebuie înlăturat din decizia statului. Democratic, prin vot! LIVE TEXT VIDEO

Klaus Iohannis, LIVE TEXT si VIDEO:

"Am venit în această poziție acum cinci ani și am spus că vreau să fie președintele României care face altfel de politică, să generez soluții, să generez abordări comune, echitabile, agreate cu toți partenerii instituționali pentru a atinge câteva obiective naționale importante, pentru a atinge nevoia de securitate a României, pentru a avea o reprezentare externă adecvată, pentru a consolida statul de drept. Dar am întâlnit un PSD puternic ostil, care mai ales după decembrie 2016 a venit cu o abordare care ne-a aruncat pe toți în haos? Pentru ce? Pentru a salva câțiva penali. PSD a dorit să acapareze și să distrugă nu doar statul de drept, nu doar lupta anti-corupție, ci și marile sisteme, a făcut-o într-un mod perfid, și-a înșurabat neamurile, găștile. M-am opus! M-am opus folosind instrumentele oferite de Constituție. Și de multe ori am avut succes. Dar mandatul meu nu s-a rezumat doar la atât. Am avut câteva realizări care vor influența parcursul României pentru ani și ani: înțelegerea cu toate partidele pentru a aloca 2% din PIB pentru apărare.

Am ajuns să am un mandat care să mențină România în marile coordonate dorite de români, opunându-mă PSD. Am menținut România pe traiectoria europeană și transatlantică. Am reușit să salvez imaginea României prin politica externă pe care am făcut-o.

Timp de 30 de ani PSD a inhibat dezvoltarea României și cred că acum lucrurile trebuie să se schimbe fundamental. PSD trebuie înlăturat din decizia statului, dar nu oricum, ci în mod democratic, prin vot. E singurul mod democratic. Votul! ȘI votul pentru prezidențiale este extrem de important. Mă bazez pe alegătorii liberali, dar le atrag atenția că proiectul nostru comun nu este finalizat. Mă adresez și electoratului USR și PLUS. Suntem de aceeași parte a baricadei. Mă adresez electoratului PMP. Mă adresez și electoratului maghiar, care își dorește o țară faină. Mă adresez electoratului PSD: Nu am niciun război cu electoratul PSD, are dreptul să fie reprezentat de un partid democratic, de asta trebuie trimis în Opoziție, să se reformeze. Dar noi, care rămânem, nu tăiem pensii, nu tăiem salarii. Ne dorim ca pensiile și salariile să crească. Mă adresez în mod special tinerilor. Foarte mulți au mers la vot și au votat. Votul este vital și dacă doriți să participați la construcția viitorului României, mergeți pe 24 noiembrie, la vot!

Pot să garantez românilor că dacă mă vor alege voi lucra împreună cu Guvernul în sensul îmbunătățirii performanței economice a României. Lucrurile arată bine! Eu știu ce e de făcut. E un guvern nou în funcțiune, vă garantez că lucrurile vor merge spre mai bine. Suntem într-o situație care tratată cu foarte mare atenție. Politica economică a guvernului care a plecat a fost axată pe consum....

În afară de faptul că am alungat elefantul din ședința de guvern, că am coborât în geaca roșie printre demonstranți, am mai făcut câte ceva și cred că le-am făcut destul de bine, am trimis legile la CCR, am trimis legile înapoi în Parlament, am cerut un punct de vedere la Comisia de la Veneția, am reușit să anulez peste 70% din efectele legilor Justiției, dar lucrurile nu se opresc aici, voi avea grijă ca guvernul să reia aceste chestiuni, iar după alegerile parlamentare, când vom avea o altă majoritate, vom corecta ce mai e de corectat. Iar aici, sunt puțin lipsit de modestie, statul de drept s-ar fi rupt, lupta anti-corupție continuă, am corectat imaginea țării în străinătate..

Am urmărit reacțiile de pe Facebook, și cred că sunt pe plus. Eu mi-am urmat strategia în campanie, ceea ce fac și acum. Invitația mea e să mă voteze. Eu sper că prin aparițiile mele și prin luările mele de cuvânt, eu sper să-i conving să meargă la vot. Eroul alegerilor este alegătorul cu ștampila de vot în mână. Îi invit pe români să fie campioni la vot.

Eu cred că se pot realiza alegeri anticipate, dar asta nu depinde doar de faptul că eu îmi doresc, știu că PNL și alte partide își doresc, vom vedea după prezidențiale dacă putem concretiza această discuție. Multe lucruri pot fi realizate până atunci și multe discuții pot fi începute până atunci.

Ați atins o chestiune foarte sensibilă, este vorba de independența Justiției. Aș fi putut să merg în CSM și să impun anumite puncte de vedere, aș fi putut să fac presiuni publice. Dar eu cred în independența justiției. Dacă au existat abateri de orice fel, ele trebuie lămurite acolo unde spune Constituția, în CSM. Faptul că eu reclam de la toți politicienii să se abțină de la afirmații care să afecteze independența justiției, cu atât mai mult e valabilă pentru președintele României. Cred că trebuie să fim foarte corecți, nu putem să punem în balanță drepturile omului contra independenței Justiției. ȘI unele și altele trebuie apărate cu tot ceea ce avem în Constituție.

Pe noi ne interesează parteneriatul cu SUA cel mai mult dintre toate parteneriatele strategice pe care le avem. I-am spus că ne dorim să întârim acest parteneriat pe zona economică, nu doar pe cea politică și militară.

Nu am auzit despre centre de reflexie (invocate de Tudorel Toader, acolo unde ar fi fost elaborate modificările legilor justiției, n.red.) nu știu despre ce a vorbit fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, așa cum de multe ori nu am înțeles ce spunea fostul ministru. Legile au fost elaborate în Parlament, în acele comisii, eu le-am retrimis în Parlament. Dacă ar fi fost, aș fi știut.

despre memorandumul privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv, la Ierusalim:

S-au trezit regimul Dragnea-Dăncilă în a se profila în politica externă, acolo unde nu au ce căuta. Dragnea nu avea ce căuta în discuția pe ambasadă, iar premierul Dăncilă nu avea atribuții. Suntem împreună cu toți partenerii europeni că nu sunt îndeplinite condițiile de mutare a ambasadei. Pot să le clasific ca fiind lucruri de un diletantism. La Externe s-a elaborat o documentație de tip studiu care ne-a fost trimisă și la Administrația Prezidențială, care memorandum care propunea să se facă conform legii. Adică că rămâne cum am stabilit.

Le mulțumesc românilor din Diaspora că au mers la vot și este foarte bine că m-ați votat. Este posibilă această participare mare și datorită modificărilor legislative pe care le-am promovat. Dacă este greu sau ușor să fii președintele României nu știu dacă este relevant, dar pentru mine este o mare onoare și este o muncă care-mi place și căreia mă dedic 100%. Și trup, și suflet!

Un mandat are câteva reușite și câteva chestiuni unde se putea face ceva mai bine sau altfel. Ce aș face altfel în al doilea mandat? Cred că aș comunica mai mult, poate partea de comunicare nu a ajuns încă la nivelul așteptat sau optim și aici împreună cu echipa mea vom căuta cele mai bune abordări. Eu sunt decis să comunic mai des, mai mult și atunci feedback-urilor românilor va ajunge mai mult la mine.

despre OUG 114:

Eu am văzut în această ordonanță o șmecherie pesedistă de a face rost de bani. Eu am atras atenția că felul în care guvernele pesediste gestionează finanțele nu este în interesul românilor. Am primit replici ciudate din partea activiștilor PSD și li s-au terminat banii. Au făcut o șmecherie și au crezut că îi vor păcăli pe români. OUG a intrat în vigoare, iar soluția de anulare nu este fezabilă, e nevoie de o analiză foarte profundă. Știu că noul guvern s-a apucat deja și noi, la Administrație, ne-am făcut gânduri despre ceea ce ar trebui făcut pentru a reveni la normalitate.

Pe domnul Dacian Cioloș l-am desemnat pentru că atunci mi s-a părut o soluție, acum domnul Orban mi s-a părut o soluție și l-am numit.

Nu am renegat niciodată apartenența mea etnică, sunt etnic german, dar sunt cetățean român 100%. Nici nu mă supără dacă cineva mă asimilează cu dictatori, dar este inadmisibil, este profund imoral.

Nu am informații înainte, se pare că s-au pregătit în mare secret și se poate spune, fără exagerări, a fost cea mai gravă acțiune a statului împotriva cetățenilor de la Mineriade încoace. Doar cu mineriadele și cu Piața Universității se mai poate face comparație. Dar s-a dovedit că PSD este anti-democratic și anti-român. Nu pot avea dezbateri cu cineva care reprezintă un sistem represiv. De asta am refuzat dezbaterea cu contracandidata mea. E o catastrofă și o să mai lucrăm noi românii, în imaginarul colectiv pe această temă și pentru a găsi soluții ca să nu mai apară niciodată așa ceva. Am luat în calcul să merg în Piață pe 10 august, dar lucrurile erau așa de tensionate încât o prezență a mea acolo ar fi putut agrava lucrurile. Contracandidata mea umblă și astăzi prin studiourile tv spunând că a fost o încercare de lovitură de stat.

despre tăierile ilegale de păduri:

Mai este foarte mult de lucru, nu are sens să pictăm lucrurile altfel, există controale, există norme și am de gând împreună cu Guvernul să încurajăm măsuri și de tip legislativ, dar și la nivel de controale. Aceste mecanisme au început să funcționeze, suboptimal, vom face în continuare politici care vor duce la o mai bună gestionare a situației. În privința pădurarilor uciși, e un profund regret că autoritățile nu au putut face mai mult. Din aceste autorități mă exclud pe mine.

Fac cam patru ore cu mașina până la Sibiu. Eu sunt ferm hotărât să facem lucrurile acestea. După 30 de ani de tranziție și dispute profunde între diferitele formațiuni este posibil să ajungem în situația în care un președinte care știe ce are de făcut și un guvern să se apuce de treabă. O spun aici de față cu toți: nu vreau să fiu înțeles greșit. Eu voi fi foarte ferm, ca să nu spun intransigent. Aceste discuții trebuie să producă rezultate! Ceea ce discutăm o să am grijă să ducă la rezultate practice. Aceste chestiuni au fost discutate într-o primă rundă: este vorba de autostrada dintre SIbiu și Pitești, despre drumul express dintre Pitești și Craiova, despre autostrada Moldovei, despre legarea Ploieștiului de Brașov. Eu nu vreau să promit aceste lucruri, eu vreau să le facem!

despre Secția Specială de Investigare a magistraților

Îmi mențin opinia de desființare a Secției Speciale de Investigare a magistraților. Opinia mea de simplu președinte a fost că această secție nu trebuia înființată. Dar am primit opiniilor unor instituții: Comisia de la Veneția, GRECO, în fine, MCV, care spune că nu este nevoie de această secție, Dacă aceste instituții spun că așa nu, eu sunt de părere că așa nu. E un instrument care poate fi transformat în ceva care să însemne un control neconstituțional asupra magistraților. Evident decizia nu o iau eu, eu am o opinie politică, decizia se va lua în Parlamentul României.

România educată e proiectul meu prezidențiale și îl voi duce mai departe. Și dacă nu voi câștiga un al doilea mandat. Proiectul va ajunge la maturitate și va fi implementat. 64 de modificări pesediste, atâtea a avut Legea Educației.

întrebat de faptul că noul ministru de Finanțe, Florin Cîțu consideră că educația și sănătatea nu sunt prioritare în programul de guvernare: Ele sunt prioritare și o să împărtășească această viziune!

mesaj pentru studenți:

Merită să rămâneți în țară, dar e binevenit un stagiu afară. Eu am fost dintotdeauna adeptul rămânerii aici, eu puteam să plec, eu nu sunt întâmplător aici, la mine a fost o decizie conștientă. Asta le-am spus și elevilor mei, am fost 15 ani dascăl, am fost în toți anii și diriginte. Vreau să instaurăm în România meritocrația, să avem un cadru general care să-l facă pe un tânăr să se întoarcă în țară. Nu există soluții simple care pot fi implementate în domeniul Educației, dar sunt chestiuni punctuale pe care am început deja să lucrăm cu noul ministru al Educației.

Vă promit că dacă primesc un al doilea mandat, mai vin aici și discut cu studenții, iar opiniei publice, că voi avea mai multe dezbateri.

DEZBATEREA lui KLAUS IOHANNIS.

Antena3.ro transmite live dezbaterea organizată de Klaus Iohannis la ora 19.00, la Biblioteca Centrală Universitară din București. Printre jurnaliștii invitați la dialog cu Iohannis se va afla și realizatorul Antena 3, Radu Tudor.

La dezbaterea organizată de Iohannis ar putea să apară, deși nu se află pe lista invitaților, și premierul Viorica Dăncilă, doar că liberalii anunță că aceasta nu are ce să caute acolo.

VEZI LIVE evenimentul organizat de candidatul Klaus Iohannis