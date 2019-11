Ce a răspuns Viorica Dăncilă când a fost întrebată dacă are cască în ureche

sursă foto: Facebook Viorica Dăncilă

Candidatul PSD a fost întrebat daca există vreun prompter sau are cască în urechi. Viorica Dăncilă a susținut ferm că nicio vorbă și că ar fi o lipsă de respect.

”Ar fi o lipsă de respect. Nu există niciun prompter, nu există absolut nimic. Nu am căști. Nu am făcut așa ceva și nu voi face așa ceva.”, a precizat Viorica Dăncilă, care și-a pipăit și urechile ca să arate că nu are căști”, a spus Dăncilă.

