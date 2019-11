De ce nu a mers Dăncilă la dezbaterea lui Iohannis

Foto: Agerpres

Viorica Dăncilă a dezvăluit motivul pentru care nu a dorit să participe la dezbaterea lui Klaus Iohannis. Fostul premier a primit informații că va avea parte de jigniri și a dorit să evite aceste incidente.

”Mi-ar fi plăcut să merg acolo și să-i cer lui Klaus Iohannis să renunțe la această aroganță și lașitate și să avem, totuși, o dezbatere, în fața presei pe care a selectat-o, în fața oamenilor pe care i-a selectat. Acceptam acest lucru. Dar am avut multe informații că, dacă voi merge acolo, vor exista foarte multe jigniri, foarte multe lucruri urâte

Am considerat că nu este nevoie de circ. A avut România prea mult timp circ, jigniri și cuvinte urâte. Am preferat să am o dezbatere deschisă cu toată presa", a declarat Viorica Dăncilă.