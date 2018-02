Ionela Prodan are o avere impresionantă! Cât a strâns mama Anamariei Prodan de-a lungul timpului

Cantareata de muzica populara Ionela Prodan, care a fost internata din cauza unor probleme de sanatate, a strans o avere impresionanta de-a lungul timpului.

Ionela Prodan a depus o declaratie de avere in toamna lui 2016, in calitatea sa de candidat al PSD Covasna pentru Camera Deputatilor.

In document apare informatia ca artista detine o vila evaluata la aproximativ 600.000 de euro, cu o suprafata de 450 de metri patrati. In declaratia de avere a Ionelei Prodan mai apare o casa in Bucuresti, un apartament, tot in Bucuresti, dar si o casa de locuit, in comuna Jilava, achizitionata in 2008.

Cantareata de muzica populara mai detine un teren agricol si unul intravilan, doua masini, bijuterii in valoare de 5.000 de euro, tablouri de 10.000 de euro, in timp ce in conturi se afla aproximativ 1,4 milioane de euro. Ionela Prodan nu a completat cati bani castiga din activitatea ei de cantareata de muzica populara, informeaza stirilekanald.ro.

Conform declaratiei de avere, mama Anamariei Prodan incaseaza un singur venit, o pensie anuala de 26.400 de lei, adica 2.200 de lei pe luna.