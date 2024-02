Nadia Comăneci și-a surprins fanii cu noul său tatuaj | "Mi-am dorit ceva unic"

Fosta gimnastă, Nadia Comăneci, și-a postat pe rețelele de socializare noul tatuaj. Fanii au fost surprinși de tatuajul ales de sportivă, care reprezintă un moment important din viața sa.

Sursa foto: Profimedia images

Nadia Comăneci se numără printre figurile emblematice ale sportului românesc. În vârstă de 62 de ani, legendara gimnastă și-a cucerit din nou fanii cu ultima sa postare de pe contul de Facebook.

Supranumită "Zeița de la Montreal", Nadia Comăneci a postat de curând o fotografie în care arată că și-a făcut un tatuaj inedit pe picior. Sportiva a ales să își tatueze pe picior cel mai important moment din gimnastică.

"Este un design creat special pentru mine. Este permanent. Eu mi-am dorit un astfel de tatuaj de multă vreme, ceva care să reprezinte toate lucrurile importante care se regăsesc în acest tatuaj: Girl Power, Break the ice, Hard work, Be unique etc.

Eu deja l-am făcut ieri şi pot spune că îl port cu foarte mare mândrie. Este un trend al campionilor olimpici să-şi facă cercurile olimpice tatuate. Eu mi-am dorit ceva unic, ceva care să spună povestea primului 1.00", a spus Nadia Comăneci, potrivit orangesport.ro.

Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a obținut nota 10

În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a realizat o performanță istorică, devenind prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă de 10. Evoluția impecabilă a gimnastei a luat pe nepregătite organizatorii.

Computerul folosit pentru afișarea notelor pe tabelă nu era programat să afișeze nota 10, astfel că după exercițiu pe ecran a apărut nota 1.00. După câteva momente de confuzie, arbitrii au confirmat că Nadia Comăneci devenea prima gimnastă din istoria care primea nota 10.