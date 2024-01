Cât costă un cappuccino la noul restaurant al Sânzianei Negru. Sunt servite doar preparate mexicane

Sânziana Negru și-a deschis, înainte de Anul Nou, un restaurant în București, unde sunt servite doar preparate mexicane.

Sursa foto: instagram.com/sanziananegru

"Primele zile din ianuarie 2023. Eram in Ciudad de Mexico cu oamenii mei de suflet. La prima masa pe care am avut-o acolo impreuna, vorbeam fiecare despre ce ne dorim sa facem in 2023.

Nico si Dan: si printre altele, noi am vrea sa mai deschidem o locatie

Eu: …da, as vrea sa incep si eu un proiect nou, separat de ce fac acum.

Si uite asa, cu ajutorul lui @dan.grigore01 si @nicogrigore , am intrat in industria horeca si-am deschis impreuna @condesa_bucharest, terminand anul asta cum nici nu speram, cand l-am inceput in Mexic.

Multumim pentru sustinere si va asteptam sa va bucuram papilele gustative", a scris Sânziana Negru, pe o platformă de social media, publicând și câteva fotografii din restaurant.

Pe site-ul restaurantului este prezentat și meniul. Un cappuccino costă costă 20 de lei – la fel un cafe latte și un cafe frappe -, iar o apă plată la 300 de mililitri, 12 lei.

Pentru o bere, clienții scot din buzunar între 22 și 32 de lei, iar cocktailurile au prețuri cuprinse între 40 și 44 de lei.

O porție de somon este 110 lei.

Câștigătoarele America Express 2023 sunt Sânziana Negru și Laura Giurcanu!

Pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro s-au luptat echipele formate din Alexia Eram și fratele ei, Aris, și creatoarele de conținut Sânziana Negru și Laura Giurcanu, asta după ce echipa formată din Vlad Huidu și Giulia Anghelescu a părăsit competiția în episodul precedent.

După ce au trecut prin Columbia și Ecuador, echipele participante la America Express 2023 s-au oprit în Argentina, iar marea finală a avut loc la Buenos Aires.