Gimnaştii de aur de la Deva s-au întors cu rezultate excepţionale de la Baku

România a cucerit medaliile de aur în proba de grup, sâmbătă, la cea de-a 16-a ediţie a Campionatelor Mondiale de gimnastică aerobică de la Baku.

Acest exerciţiu perfect a adus României Aurul Mondial pe grupe.

Gabriel Bocşer, Teodora Cucu, Daniel Ţavoc, David Gavrilovici şi Mihai Alin Popa, care încheiaseră calificările cu cea mai mare notă, s-au impus în finală cu 22,583 puncte, potrivit site-ului Federaţiei Române de Gimnastică.

Gabriel Bocşer este decanul de vârstă al echipei. La 26 de ani, are zeci de medalii, cupe şi trofee. Singurul care îi lipsea din palmares era Aurul Mondial.

"O competiţie foarte grea. Am mers pregătiţi, am mers cu fruntea sus, am mers să luptăm şi să ne luăm medaliile. Trebuia să luăm şi un aur mondial, a spus Gabriel Bocşer, camion mondial pe grupe.

"Cu emoție multă și bătăi de inimi puternice, dar şi cu mare bucurie. Daţi-mi voie să îl felicit încă o dată pentru superbul rezultat, acela de a câştiga medalia de aur la Campionatul Mondia. Bravo, Găbiţă", a spus antrenoarea de gimnastică aerobică Georgeta Cosma.

Gabriel Bocşer şi Mihai Popa au muncit ore în şir sub supravegherea antrenorilor. Profesoarele de la sală sunt deja parte din familia lor.

"A fost foarte bine pe podium. Nu se compară cu nimic", a spus Mihai Popa, campion mondial pe grupe.

"Simt respect pentru ei. Îi apreciez pentru munca depusă, aici la liceu. Sunt mândră de ei. Îi felicit pentru atitudine şi pentru rezultatele obţinute", a spus Mirela Susan, antrenor.

Pe lângă performanţele seniorilor, junioarele de la lot s-au întors şi ele victorioase.

"A fost frumos și greu şi greu în acelaşi timp. A fost multă muncă în spate și munca aceea a adus rezultat", a spus Daria Mihaiu, campioană junioare cuplu.

Atât seniorii, cât şi juniorii de la loturile naţionale de aerobică se vor întoarce curând la sală pentru campionatul din luna septembrie din Italia.

Gimnaştii români mai au în acest an o competiţie de top, Campionatele Europene de la Pesaro (Italia), în perioada 17-19 septembrie.

