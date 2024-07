JO 2024. Ali Khamenei și Erdogan critică ceremonia de deschidere. „Un instrument de perversiune care corupe natura umană"

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a criticat marți ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, în cadrul căreia a fost prezentată o secvență cu un grup de persoane la o masă, inclusiv câteva drag queens, amintind de Cina cea de Taină și generând controverse, transmite AFP, citat de Agerpres.



„Respectul pentru #IisusHristos este un subiect incontestabil (...) pentru musulmani. Condamnăm aceste insulte îndreptate împotriva figurilor sfinte ale religiilor divine, inclusiv a lui Iisus Hristos #Olympic2024", este scris pe contul oficial de X al ayatollahului Khamenei.

Respect for #JesusChrist (pbuh) is an indisputable, definite matter for Muslims. We condemn these insults directed at the holy figures of divine religions, including Jesus Christ (pbuh).#Olympic2024