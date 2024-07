"Ne pare rău dacă am ofensat." Cei care au pus în scenă "Cina cea de taină" în versiune LGBT la Jocurile Olimpice prezintă scuze

Organizatorii ceremoniei de deschidere la Jocurile Olimpice de la Paris au prezentat, duminică, scuze catolicilor și altor confesiuni creștine care și-au exprimat indignarea după expunerea unui tablou care "reinterpreta" în manieră LGBT celebra pictură "Cina cea de taină" a lui Leonardo Da Vinci.

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV