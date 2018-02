Simona Halep, după retragerea forțată de la Doha: ”Este frustrant să te califici în semifinalele unui turneu. Am...”

Foto: Simona Halep/ Facebook

Simona Halep a renunțat la turneul de la Doha din cauza unei accidentări suferite și a revenit în România. Românca a fost extrem de supărată și a oferit o explicație. Simona a transmis pe Facebook că sănătatea i s-a deteriorat serios, dar speră să se recupereze cât mai rapid.

„Din păcate, problema mea s-a înrăutăţit ieri în timpul celui de-al doilea set şi a fost foarte dureros. Am venit la Doha cu speranţa că m-am recuperat sută la sută, dar după fiecare meci piciorul meu era din ce în ce mai rău. Este frustrant să te califici în semifinalele unui turneu mare cum este cel de la Doha, unde am amintiri frumoase, şi să te retragi din cauza unei accidentări. A fost o decizie dificilă, dar după ce am discutat cu echipa mea a trebuit să accept realitatea şi să îmi continui tratamentele. Vă mulţumesc pentru susţinere. Sper să revin pe teren cât mai curând”, a scris Simona Halep pe rețeaua de socializare.