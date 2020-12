Prima reacție a lui Sebastian Colțescu după acuzațiile de rasism: ”Într-un astfel de context, oamenii nu se pot exprima corect”

La scurt timp după incidentele de la Paris, Ovidiu Hațegan a fost contactat de jurnaliștii de la Europe1 pentru o reacție, iar centralul partidei de la Paris s-a limitat doar la a spune că regretă cele întâmplate.

"Nu putem face nicio declarație, trebuie să discutăm cu UEFA mai întâi. În mod normal, v-aș fi răspuns cu mare plăcere, dar nu în această seară. Sigur, ne pare rău, dar vă rog să ne respectați tăcerea și să înțelegeți situația", a spus Hațegan, pentru sursa citată.

Aceeași publicație a postat și un mesaj în numele lui Sebastian Colțescu. Cu toate acestea, nu este clar dacă acest cont aparține arbitrului, având în vedere că a fost creat la începutul lunii decembrie.

"Îmi cer scuze pentru această neînțelegere. Nu am avut intenția de a fi rasist. Într-un astfel de context, oamenii nu se pot exprima corect și pot fi înțeleși greșit. Îmi prezint scuzele în numele UEFA Champions League. Sper că mă veți înțelege", se arată pe contul respectiv de Twitter.

Sorry for the misunderstanding. My intention was never racism. In such an environment, people sometimes cannot express their feelings correctly and can be misunderstood. I apologize on behalf of the uefa champions league. I hope you understand. @UEFA #notoracism #uefa pic.twitter.com/90aiDSi2aU