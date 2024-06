Celine Dion vorbeşte despre boala care o ţine departe de scenă: „Am avut coastele rupte din cauza spasmelor musculare”

Artista face terapie fizică și vocală de cinci ori pe săptămână

Sursa foto: Profimedia Images

Celine Dion luptă cu o boală care i-a schimbat viaţa. Artista a povestit că au fost perioade în care avut spasme musculare atât de puternice, încât i s-au rupt coastele, transmite The Guardian.

Cântăreaţa, care a dezvăluit anul trecut că suferă de o „tulburare neurologică rară”, a fost nevoită să îşi anuleze toate concertele.

Celine Dion nu a mai apărut decât foarte sporadic. Ea a avut o apariţie publică rară la Premiile Grammy din februarie, când i-a înmânat lui Taylor Swift premiul pentru cel mai bun album al anului.

„Am avut coaste rupte la un moment dat, pentru că, uneori, spasmele sunt foarte puternice”, a dezvăluit Celine Dion.

Cântăreața a mai spus că atunci când are spasme musculare în zona gâtului „este ca și cum cineva te sugrumă, ca și cum cineva îți împinge laringele”.

Celine Dion face terapie fizică și vocală de cinci ori pe săptămână

„La început mă întrebam: de ce eu? Cum s-a întâmplat acest lucru? Ce am făcut? Este vina mea? Viața nu-ți dă niciun răspuns. Trebuie doar să o trăiești! Am această boală dintr-un motiv necunoscut. După cum văd eu lucrurile, am două opțiuni. Fie mă antrenez ca un atlet și muncesc foarte mult, fie mă deconectez și se termină, stau acasă, îmi ascult melodiile, stau în fața oglinzii și îmi cânt.

Am ales să lucrez cu tot trupul și sufletul, din cap până în picioare, cu o echipă medicală. Scopul meu este să văd din nou Turnul Eiffel! … Am această putere în mine. Știu că nimic nu mă va opri”, a povestit ea, într-un interviu acordat Vogue Franța.

Celine Dion a fost diagnosticată cu Sindromul Persoanei Rigide (SPR) în 2022, o patologie neurologică rară, caracterizată printr-o rigidizare musculară progresivă şi episoade repetate de spasme musculare dureroase.

Un documentar despre boala de care suferă Celine Dion va fi difuzat pe Prime Video

„I Am: Céline Dion”, documentarul în care cântăreaţa vorbeşte despre boala care o ţine departe de scenă, Stiff Person Syndrome, va fi prezentat pe Prime Video în 25 iunie, a anunţat aceasta pe contul de Instagram.

Potrivit unui comunicat postat pe reţelele sociale ale lui Celine Dion, filmul „ne oferă o privire crudă şi onestă în culisele luptei superstarului cu o boală care i-a schimbat viaţa”.