Scandal mare în culisele Eurovision! Mihai Trăistariu, dat în judecată de o echipă de compozitori străini

Mihai Trăistariu a ajuns să reprezinte România la Eurovision în anul 2006, cu piesa Tornero, an în care a reușit să se claseze pe o poziție foarte bună, pe locul patru. De atunci, artistul se prezintă aproape an de an la selecția națională a concursului pentru a ne mai reprezenta țara încă o dată.

Dacă prima dată norocul i-a surâs, acum are mari probleme cu o echipă de compozitori străini care îl acuză că îl va da în judecată fiindcă s-a înscris la Eurovision România 2018 cu o piesă total diferită față de cea compusă de ei special pentru acest eveniment. Compozitorii susțin că au investit mii de euro în piesa respectivă.

„Până în momentul lansării pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018, echipa de compozitori credea că Mihai va intra cu piesa compusă de ei. Cu toate acestea, ei au observat că Mihai a încărcat o piesă complet diferită pe YouTube ca fiind cea oficială, realizată de alte persoane“, se arată într-un comunicat.

Se pare că toate cheltuielile pentru piesa realizată de compozitori special pentru artist se ridică undeva pe la 6000 de euro, spun aceștia.

„N-am păcălit niciodată pe nimeni! Am refuzat şi alţi compozitori, evident. Doar n-o să merg la Eurovision cu prima melodie care-mi pică în braţe. Normal că aştept să primesc mai multe şi mă decid abia la final. Şi, evident, trebuie să-i anunţ apoi pe toţi că nu am ales piesa lor. Asta e tot. În concluzie, nu am un contract cu nimeni şi-atunci nu am nicio obligaţie faţă de nimeni. Abia după ce am ales piesa «Heaven» am făcut o convenţie cu compozitorii piesei. Până atunci n-am semnat nimic cu nimeni pentru că nu eram hotărât“, a explicat Mihai Trăistariu pentru Adevărul.