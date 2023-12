A șaptea victimă extrasă după incendiul de Ferma Dacilor. Este vorba despre un copil

A șaptea victimă a fost extrasă după incendiul de la pensiunea Ferma Dacilor din Prahova. Este vorba despre un copil.

Sursa foto: Antena 3 CNN

A fost extrasă cea de-a șaptea victimă carbonizată.

Este vorba despre un minor.

Se continuă acțiunea de căutare.

Dintre cele 26 persoane cazate la pensiunea Ferma Dacilor, 18 persoane s-au autoevacuat din care 2 persoane au fost transportate la spital, marți, cu arsuri minore.

Inițial, 8 persoane au fost date dispărute. În timpul stingerii incendiului, pompierii de la fața locului au extras ieri 6 victime carbonizate.

Pensiunea Ferma Dacilor nu avea nici măcar autorizație de construcție. Prefectul județului Prahova a declarat că, din documentele primăriei de la Tohani, rezultă că pensiunea avea doar un certificat de edificare a construcțiilor, eliberat în baza unui raport de expertiză.

”După lichidarea incendiului, aseară am convocat, la sediul primăriei, administrația locală, am evaluat primele documente, am constatat că nu există autorizație de construcție, proprietarii au intrat în legalitate în toamna anului 2020, printr-un raport de expertiză și un certificat de edificare a construcției.

Acum, eu am convocat toate structurile de specialitate, urmând să facem o evaluare a tuturor documentelor și să vedem cronologia acestor hârtii și cronologia controalelor care s-au făcut la pensiunea respectivă”, a declarat prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu.