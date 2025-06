Gerard Depardieu ajunge la tribunal după ce a bătut un paparazzo de 80 de ani. Actorul de 76 de ani riscă o nouă condamnare

Gerard Depardieu l-ar fi bătut pe fotograful Rino Barillari (foto dreapta) într-un local din Roma, în 2024. Foto: Hepta

Actorul francez Gerard Depardieu se confruntă cu un nou proces în Italia, după ce a fost acuzat că a bătut un fotograf care încerca să-l pozeze pe când se afla în compania unei femei într-o locație frecventată de celebrități, la Roma, transmite marți Agerpres, care citează DPA.

Acest nou proces vine la o lună după ce actorul în vârstă de 76 de ani a fost găsit vinovat de agresiuni sexuale în Franța.

Depardieu, cunoscut publicului mondial pentru filme precum "The Last Metro" și "Asterix and Obelix", a respins acuzațiile.

Incidentul care îi poate aduce starului de cinema o nouă condamnare s-a petrecut la Harry's Bar din Roma în luna mai a anului trecut.

Cine este fotograful care spune că a fost bătut de starul francez

Fotograful Rino Barillari, unul dintre cei mai renumiți paparazzo italieni, susține că actorul francez a vărsat o frapieră pe el și apoi l-a lovit de mai multe ori cu pumnul în față.

Conform presei italiene, agresiunea lui Depardieu a lăsat urme vizibile pe tâmpla stângă a fotografului în vârstă de 80 de ani.

Barillari, care are în spate o carieră de câteva decenii în care a imortalizat celebrități, a solicitat scuze publice din partea actorului.

La rândul ei, femeia care-l însoțea pe Depardieu susține că fotograful a pipăit-o şi s-a purtat "foarte violent" în timpul incidentului.

"Eu nu lovesc pe nimeni, cu atât mai puțin persoana pe care încerc să o fotografiez", a replicat Barillari, citat de cotidianul italian Corriere della Sera.

Nici actorul şi nici fotograful nu vor fi prezenți la tribunal, conform apărătorilor acestora.

Femeia care-l însoțea pe actorul francez când l-a bătut pe fotograf îl cheamă în instanță pe paparazzo

Avocatul care-l reprezintă pe actorul francez a anunțat, marţi, că va deschide o acțiune în instanță împotriva fotografului, în numele femeii aflate în compania lui Depardieu în barul din Roma şi a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

Gerard Depardieu a fost condamnat în luna mai anul curent la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru hărțuire sexuală pe platourile de filmare, faptele fiind comise în 2021.

Instanța l-a găsit vinovat pe actor pentru atingeri nepotrivite ale costumierei şi asistentei de regie.