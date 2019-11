Cel mai mare regret al Vioricăi Dăncilă: „De multe ori mi-am reproșat acest lucru”

Foto: captură Antena 3

Viorica Dăncilă a precizat în cadrul unui interviu acordat, alături de soțul ei, care a fost cel mai mare regret al său.

Candidata PSD la prezidențiale a subliniat în interviul acordat Florentinei Fântânaru că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp alături de familia și fiul său.

„Fiind implicată în politică, nu am stat atât de mult cu familia. Nu am stat poate atât de mult cu fiul meu, cât mi-aș fi dorit. Dar vedeți, l-am întrebat și i-am spus: „Dacă ar fi să o iau de la capăt ai fi vrut să stau mai mult cu tine?” Și m-a bucurat ceea ce am auzit. Mi-a spus: ”Dacă ar fi să o iei de la capăt, aș vrea să fii așa cum ești acum”. Și acest lucru a fost poate cel mai bun lucru pe care l-am auzit. De multe ori mi-am reproșat acest lucru”, a precizat Viorica Dăncilă.