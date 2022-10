Codul Muncii actualizat cu avantaje pentru salariați. Cine va beneficia de zile 5 suplimentare de concediu plătit

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, astăzi, o lege care introduce în Codul Muncii mai multe drepturi suplimentare pentru salariați.

Sursa foto: Pexels. com

Mai exact, în Codul Muncii a fost introdus concediul de îngrijitor, cu durată de cinci zile pe an, de care poate beneficia angajatul care are în grijă o rudă diagnosticată cu probleme grave de sănătate.

„Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului”, prevede Legea 283/2022

Prin rudă se înţelege fiul, fiica, mama, tatăl, soţul/ soţia angajatului.

Perioada nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

Angajatorul care refuză să-i acorde salariatului eligibil concediu de îngrijitor riscă o amenzi cuprinse între 4.000 de lei şi 8.000 de lei.

Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor, se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii și al ministrului sănătății.

De asemenea, salariații care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurați, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei (CASS).

Codul Muncii 2022 actualizat cu beneficii pentru salariați

O altă noutate este că salariații vor putea avea contracte individuale de muncă la angajatori diferiți sau la același angajator, „fără suprapunerea programului de muncă”.

„Art. 35. - (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept.ˮ

„Art. 118.-(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariații, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp.

Art. 1522 . – (1) Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului.

(2) Absentarea de la locul de muncă prevăzută la alin. (1) nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, se mai arată în Legea 283/2022

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ poate fi citită integral AICI.