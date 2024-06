Fake news grosolan: Suporterii români, acuzați că au scandat numele lui Putin la meciul România-Ucraina

Suporterii români, aflați luni la meciul de fotbal dintre România și Ucraina, au fost subiectul unui fake news. Aceștia au apărut, într-un material video trucat, strigând „Putin".

Un fake news a fost distribuit pe rețelele sociale după victoria României în urma meciului de fotbal cu Ucraina, la Euro 2024.

Un cont de pe rețeaua X cu peste un milion de urmăritori a distribuit acest material video trucat din care reiese că suporterii români i-ar fi scandat numele lui Vladimir Putin chiar în timpul partidei cu Ucraina.

În realitate, fanii români nu doar că nu au făcut lucrul acesta, ba chiar au scandat de mai multe ori Ucraina, în semn de solidaritate cu țara vecină. Gestul superb al fanilor a fost lăudat și de presa internațională

Centrul pentru Comunicare Strategică din Ucraina (StratCom UA), un organism guvernamental creat pentru a combate dezinformările Rusiei după invadarea Ucrainei, a analizat acest video viral pe rețelele sociale în care suporterii români ar fi scandat Putin și a stabilit că este fake news.

???? Romanian fans chanted “Putin!” During the Euro 2024 match against Ukraine.



The Ukrainian team lost to the Romanian team with a score of 0:3.



Ufff pic.twitter.com/vrk5yfMta9