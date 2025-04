Un mare grup energetic caută angajați pentru filialele din România. Ce presupune programul Growww

Joburile sunt pentru tineri absolvenți de facultate. Foto: Getty

Grupul MOL anunţă că are 100 de posturi disponibile în cadrul în 8 ţări – Ungaria, Slovenia, Serbia, Muntenegru, Polonia, Slovacia, România şi Croaţia, în cadrul programului Growww. În România sunt poziţii deschise atât pentru biroul de la Bucureşti, cât şi la Cluj-Napoca, în departamentele de retail, comercial şi logistică şi financiar. Posturile din România sunt în departamentele de retail, comercial şi logistică şi financiar, la București și Cluj Napoca.

”Grupul MOL lansează în acest an o nouă ediţie a programului său dedicat absolvenţilor, Growww. De aproape două decenii, acest program oferă o oportunitate unică pentru tinerii profesionişti aflaţi la început de drum. Compania anunţă 100 de poziţii disponibile în cadrul programului, în 8 ţări – Ungaria, Slovenia, Serbia, Muntenegru, Polonia, Slovacia, România şi Croaţia – oferindu-le proaspeţilor absolvenţi şansa de a-şi începe cariera într-una dintre cele mai stabile companii din domeniul energiei din Europa Centrală şi de Est”, anunţă compania, într-un comunicat.

Grupul MOL caută candidaţi pentru poziţii în domenii precum strategii privind gazele şi combustibilii regenerabili, dezvoltarea soluţiilor de energie sustenabilă, economie circulară, reciclare, sprijinirea obiectivelor de sustenabilitate, securitate cibernetică şi administrarea activelor şi serviciilor MOL Campus. Programul oferă oportunităţi pentru economişti, avocaţi, ingineri, geofizicieni, specialişti în logistică, specialişti în resurse umane, specialişti IT şi experţi financiari. Sunt vizate competenţe-cheie precum gândirea analitică, abilităţi solide de rezolvare a problemelor şi de comunicare, precum şi disponibilitatea de a lucra în echipă.

”Încă de la înfiinţare, programul Growww a reprezentat o rampă de lansare în industria energetică pentru peste 2.800 de tineri profesionişti. 80% dintre participanţi îşi continuă cariera în cadrul Grupului MOL după absolvirea programului. Obiectivul companiei este de a-i implica pe tinerii profesionişti în proiecte reale de business încă din prima zi, oferindu-le în acelaşi timp un mediu de lucru motivant, unde îşi pot aprofunda cunoştinţele despre industria energetică, cu ajutorul mentorilor cu experienţă”, anunţă grupul.

Obiectivul strategic al Grupului MOL este de a sprijini tranziţia energetică, acordând o importanţă deosebită combustibililor regenerabili, hidrogenului verde, biometanului şi energiei geotermale.

Programul Growww are durata de un an, iar tinerii primesc salariu. Programul se adresează proaspeţilor absolvenţi de studii universitare de licenţă sau masterat în domeniile menţionate, care au cel mult un an de experienţă profesională.

MOL România este o filială a Grupului MOL, prezentă pe piaţa locală de 30 de ani, şi are un portofoliu extins de produse şi servicii în domeniul comerţului de carburanţi, lubrifianţi, produse petrochimice şi bitum.

În prezent, MOL România operează 237 de staţii de servicii la nivel naţional, două depozite de carburanţi în Giurgiu şi Tileagd şi un terminal GPL în Tileagd.

MOL România are sediul central în Cluj-Napoca, sediu de business în Bucureşti, sediu administrativ în Arad şi un număr de 275 de angajaţi proprii. În ultimii cinci ani, compania a investit în dezvoltarea infrastructurii de încărcare pentru proprietarii de vehicule electrice, instalând în 41 de staţii puncte de încărcare MOL Plugee. Aceste staţii au în prezent capacitatea de a deservi simultan 96 de vehicule electrice.