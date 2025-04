Becali, despre dezvăluirile lui Ponta: „A făcut o mare greșeală că s-a lăudat cu așa ceva. Nu știu ce au oamenii ăștia în minte”

George Becali spune că acum e posibil ca Victor Ponta să nu mai intre în turul II. FOTO: Hepta

Deputatul George Becali a declarat, joi, la Antena 3 CNN, că Victor Ponta a făcut o mare greșeală când a dezvăluit faptul că a inundat sate din România ca să salveze Serbia. „E o prostie să te lauzi cu așa ceva când ai nevoie de voturi și candidezi, nu știu ce au oamenii ăștia în minte, e posibil să nu mai intre în turul II”, a mai spus Becali. De asemenea, a povestit cum, în 2014, a reparat o biserică și a construit 50 de case pentru oamenii afectați de viitură.

„E vorba de Oltenia, am fost acolo, era inundat tot satul, am reparat biserica și am construit 50 de case într-o locație nouă. Eu am fost acolo, m-am dus cu două camioane de 20 de tone, cu salam de Sibiu. M-a costat 100.000 de euro. Singurul om politic care m-a sunat a fost Elena Udrea cu care am vorbit și a zis dacă am nevoie de ceva ajutor și am zis „ce nevoie să am, dacă eu deja sunt cu camioanele în drum”. Cred că era între primăvară și toamnă, ori la începutul verii, ori la sfârșitul verii, dar cred că la începutul toamnei”, a explicat George Becali.

El a mai spus că „Ponta a făcut o mare greșeală că a spus asta”.

„Părerea mea e că a făcut o prostie că a spus lucrul ăsta. Cea mai mare greșeală e că a spus. Să te lauzi cu așa ceva când ai nevoie de voturi și candidezi e o prostie. Dacă a spus eu cred că el e acoperit. Adică spune că a convocat la 12 noaptea guvernul, adică a cerut aprobarea guvernului, dar de ce Băsescu nu știa lucrul ăsta. E o hotărâre pe care trebuie s-o ia președintele. După ce a spus atunci să răspundă, dacă a luat o hotărâre peste structuri. Dar cum să spui asemenea tâmpenie, să te dai mare cu un lucru ca ăsta, chiar dacă a fost legal. Nu înțeleg ce au oamenii ăștia în minte, să mai zici că ai luat și un folos. Nu mai înțeleg lumea”, a mai afirmat Becali.

„E posibil ca Ponta să nu mai intre în turul II”

De asemenea, a mai adăugat că e posibil ca Ponta să nu mai intre în turul II după această declarație.

„S-a făcut bine că s-a făcut plângere, dar să hotărască instituțiile statului dacă a fost înaltă trădare. Eu știu că e un om deștept, dar asemenea tâmpenie ar fi spus-o doar dacă știa că va ieși la iveală. E posibil să nu mai intre în turul II cu declarația asta”, a mai spus Becali.

Victor Ponta a declarat, într-un interviu pentru EVZ, că a primit cetăţenia sârbă deoarece a dat ordin structurilor româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi astfel nu a fost inundat Belgradul.

El a precizat că, în schimb, a fost inundată partea românească, dar oamenii au fost mutaţi şi s-au dat repede despăgubiri.

După validarea candidaturii la alegerile prezidenţiale, Victor Ponta a anunţat, într-o postare pe Facebook, că va renunţa la cetăţenia sârbă.

După declarațiile controversate, Marcel Ciolacu i-a cerut lui Victor Ponta să se retragă din cursa electorală pentru prezidențiale. De asemenea, Partidul DREPT face plângere penală pentru săvârşirea infracţiunii de înaltă trădare pe numele lui Victor Viorel Ponta şi a complicilor săi care au permis inundarea intenţionată a României, anunţă liderul formaţiunii, Vlad Gheorghe, el precizând că va depune o plângere şi pentru omor calificat, dacă această decizie şi acţiune a lor s-a soldat cu pierderea de vieţi omeneşti.