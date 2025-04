Marcel Ciolacu îi cere lui Victor Ponta să se retragă din alegeri. ”În niciun caz nu te mai crede nimeni că ești suveranist”

Victor Ponta a provocat un uriaș scandal cu declarațiile sale. Foto: Profimedia Images

Marcel Ciolacu i-a cerut, joi, lui Victor Ponta, să se retragă din cursa electorală pentru prezidențiale, după ce fostul premier a provocat un uriaș scandal declarând, la un podcast, că în 2014 a dat ordin să fie inundate sate românești de pe malul Dunării, pentru ca Serbia să fie protejată de viitură, și, că, în urma acestui gest, țara vecină i-a mulțumit oferindu-i cetățenia sârbească.

Când ești prim-ministru sunt multe momente în care ești nevoit să iei decizii grele. Dar ele nu trebuie ascunse niciodată de proprii cetățeni. Să recunoști senin – după ani de zile! - că ai fost de acord, în calitate de prim-ministru al României, să inunzi sate românești pentru a salva orașe străine și să te lauzi că, drept recompensă, ai primit cetățenia altui stat, e clar că joaca de-a suveranismul nu mai ține! Orice scuză ai invoca, fiecare cetățean al acestei țări așteaptă de la un demnitar - fie el președinte, premier sau orice altceva, să-și apere propria țară și proprii cetățeni!”, a scris premierul Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Și primvicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut lui Victor Ponta să renunțe la candidatura pentru prezidențiale.

”În niciun caz nu te mai crede nimeni că ești suveranist și că mori cu toți de gât pentru poporul și țara ta! Victor, ia măcar acum o decizie înțeleaptă! Retrage-te din cursă ! Niciun pesedist nu îl vrea pe Nicușor Dan președinte! Răscumpără-ți măcar în al doisprezecelea ceas imensa greșeală făcută atunci! Pune măcar acum România, cu adevărat, pe primul loc!”, a mai spus președintele PSD.

”Ca orice om vanitos - Victor Ponta s-a detonat, în plină campanie electorală prezidenţială, recunoscând singur că, în calitate de prim-ministru, a ordonat inundarea cu intenţie a românilor ca să îi salveze pe sârbi. Şi pentru asta a obţinut şi un folos: cetăţenia sârbă. Pe lângă eventuala faptă penală prescrisă şi amoralitatea situaţiei, Ponta admite că este mai important Belgradul decât România! Pe scurt: mai importanţi sunt prietenii decât gospodăriile şi vieţile românilor!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Ministrul Transporturilor precizează că, dacă cineva mai avea vreo îndoială, ”aceasta este dovada că Victor Ponta pune mereu românii pe ultimul loc, nu pe primul, pentru că pe primul loc este mereu el!”.

”De aceea, cea mai bună soluţie pentru români şi pentru România este RETRAGEREA LUI VICTOR PONTA din cursa pentru Preşedinţie! Orice zi a lui în această competiţie doar îl ajută pe dezastrul Nicuşor Dan să ajungă mai aproape de Preşedinţie! Cum spuneam: doar Crin Antonescu poate fi preşedinte al României!”, mai afirmă Grindeanu

Întrebat care a fost motivul pentru care a primit cetățenia sârbă, Victor Ponta a răspuns: „mi-au dat-o că i-am ajutat cu o chestie extraordinară. În timpul inundațiilor am dat ordin peste structurile românești să deschidă Porțile De Fier și în felul ăsta nu s-a inundat Belgrad.”

El a explicat și de ce autoritățile din România nu voiau să facă asta: „pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat, am vorbit cu ISU, am mutat oamenii repede, am dat despăgubiri, nu ați aflat nimic, voi, presa".

Victor Ponta, care a fost consilierul onorific al președintelui sârb Aleksandar Vucic, a primit cetățenia sârbă în 2018, potrivit ziarului sârb Blic. La acea vreme, fostul premier a declarat că a primit cetățenie tot onorific, însă în 2021 a revenit asupra acestei afirmații și a spus că legal, are dreptul să candideze și în Serbia, deoarece este cetățean.