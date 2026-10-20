Gheorghe Mărmureanu: „Viitorul mare cutremur va fi cu efecte puternice în Moldova toată, Focșani, Muntenia și Dobrogea”

Seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Seismologul Gheorghe Mărmureanu a declarat că viitorul mare cutremur va avea efecte puternice în Moldova toată, Focșani, Muntencă ia și Dobrogea. Afirmația lui vine după ce luni, un seism de 4,8 s-a produs în Vrancea, care s-a resimțit inclusiv în București.

„Dacă simțiți că sunteți în casă și aveți mișcare verticală importantă, trebuie să știți că în următoarele 10-15 secunde urmează ceva foarte puternic. Și cutremurele astea vrâncene sunt foarte curioase, sunt de mare adâncime. Ori, acolo unde sunt ele, o parte din energie se consumă pe drum, dar totuși nu întotdeauna, viitorul mare cutremur, care cred că va fi cu efecte puternice în aceste zone: Moldova toată, Focșani, Muntenia, Dobrogea.

Depinde cum va fi planul de rupere, la ce adâncime va fi, depinde ce magnitudine va avea. Dar înseamnă mulți ani, nu pot să știu dacă e 50, e 40. 40 nu poate să mai fie, că deja… Dar poate să fie 50 sau 100. Vă spun cinstit, la 100 de ani eu nu aș vrea să fie, pentru că ar fi dezastru.

Avem niște date că, în 1901, pe 30 martie, a fost un tsunami care ar fi generat 3-4 m la Mangalia. Alte date nu mai avem. Sunt valori, pentru că acolo este falia mare care iese în Marea Neagră. Nu avem date care să spună că la Marea Neagră au fost cutremure atât de catastrofale”, a declarat profesorul Gheorghe Mărmureanu la România TV.

Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs luni, la ora 11.52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, a anunțat INFP. Seismul, încadrat ca fiind de magnitudine medie, a avut loc la o adâncime de 76,5 kilometri.

Potrivit datelor seismologice, epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 46 km sud-est de Brașov, 53 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 56 km nord de Ploiești, 64 km de Buzău, 78 km nord-est de Târgoviște, 86 km de Focșani.

Seismologul Mihai Diaconescu a avertizat, la Antena 3 CNN, că seismul de 4,8 grade pe scara Richter care s-a produs luni, la ora 11.52, în zona seismică Vrancea, ar putea fi urmat de replici. În cazul unui cutremur cu intensitate medie, specialistul a transmis că oamenii nu trebuie să alerge pe scări şi să nu se agite. Şeful DSU, Raed Arafat, a anunţat că ISU a trimis deja echipaje în teren pentru verificări.