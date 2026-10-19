"La un cutremur de 4,8 grade pe scara Richter pot fi replici". Cum se pot proteja oamenii în cazul unui seism cu intensitate medie

Seismologul Mihai Diaconescu a avertizat, la Antena 3 CNN, că seismul de 4,8 grade pe scara Richter care s-a produs luni, la ora 11.52, în zona seismică Vrancea, ar putea fi urmat de replici. În cazul unui cutremur cu intensitate medie, specialistul a transmis că oamenii nu trebuie să alerge pe scări şi să nu se agite. Şeful DSU, Raed Arafat, a anunţat că ISU a trimis deja echipaje în teren pentru verificări.
Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs luni, la ora 11.52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, a anunțat INFP. Seismul, încadrat ca fiind de magnitudine medie, a avut loc la o adâncime de 76,5 kilometri.
"Un cutremur de magnitudine de 4,8 grade pe scara Richter se simte inclusiv în Bucureşti. Adâncimea e suficientă ca să atenueze suficient undele seismice. Un cutremur de 4,8 nu e neobişnuit pentru zona Vrancea. Dacă e să mă uit în urmă, în ultimii 20 de ani, media anuală de cutremure de 4,8 e destul de ridicată.
La 4,8 grade pe scara Richter pot să apară nişte replici, dar cu magnitudine undeva la 3, poate 3 şi un pic, dar nesemnificative ca intensitate.
(n.r. - cum să procedeze oamenii?) E deja un clişeu: să nu se agite. Să nu facă acţiuni nesăbuite: să nu plece pe scări, să se aşeze sub o grindă sau lângă un şifonier", a declarat seismologul Mihai Diaconescu.
"A fost într-adevăr cutremurul la 4,8 grade. ISU au trimis echipaje de verificare. La acest moment nu avem nicio informaţie că am avea structuri afectate. În astfel de situaţii, recomandarea noastră e fără panică. Nu ieşiţi pe casa scărilor. Adăpostiţi-vă sub o grindă, dacă ştiţi unde e în casă. Trebuie să te protejezi de obiecte care cad.
Casa scărilor e cea mai vulnerabilă zonă, nu folosi liftul, închide gazul. Ro-Alert e un sistem care poate fi folosit pentru comunicarea cu populaţia", a spus şi şeful DSU, Raed Arafat.