"La un cutremur de 4,8 grade pe scara Richter pot fi replici". Cum se pot proteja oamenii în cazul unui seism cu intensitate medie

Cum se pot proteja oamenii în cazul unui seism cu intensitate medie. Sursa foto: Profimedia Images

Seismologul Mihai Diaconescu a avertizat, la Antena 3 CNN, că seismul de 4,8 grade pe scara Richter care s-a produs luni, la ora 11.52, în zona seismică Vrancea, ar putea fi urmat de replici. În cazul unui cutremur cu intensitate medie, specialistul a transmis că oamenii nu trebuie să alerge pe scări şi să nu se agite. Şeful DSU, Raed Arafat, a anunţat că ISU a trimis deja echipaje în teren pentru verificări.

Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs luni, la ora 11.52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, a anunțat INFP. Seismul, încadrat ca fiind de magnitudine medie, a avut loc la o adâncime de 76,5 kilometri.

"Un cutremur de magnitudine de 4,8 grade pe scara Richter se simte inclusiv în Bucureşti. Adâncimea e suficientă ca să atenueze suficient undele seismice. Un cutremur de 4,8 nu e neobişnuit pentru zona Vrancea. Dacă e să mă uit în urmă, în ultimii 20 de ani, media anuală de cutremure de 4,8 e destul de ridicată.

La 4,8 grade pe scara Richter pot să apară nişte replici, dar cu magnitudine undeva la 3, poate 3 şi un pic, dar nesemnificative ca intensitate.

(n.r. - cum să procedeze oamenii?) E deja un clişeu: să nu se agite. Să nu facă acţiuni nesăbuite: să nu plece pe scări, să se aşeze sub o grindă sau lângă un şifonier", a declarat seismologul Mihai Diaconescu.

"A fost într-adevăr cutremurul la 4,8 grade. ISU au trimis echipaje de verificare. La acest moment nu avem nicio informaţie că am avea structuri afectate. În astfel de situaţii, recomandarea noastră e fără panică. Nu ieşiţi pe casa scărilor. Adăpostiţi-vă sub o grindă, dacă ştiţi unde e în casă. Trebuie să te protejezi de obiecte care cad.

Casa scărilor e cea mai vulnerabilă zonă, nu folosi liftul, închide gazul. Ro-Alert e un sistem care poate fi folosit pentru comunicarea cu populaţia", a spus şi şeful DSU, Raed Arafat.