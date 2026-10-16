Aeroportul Internațional Timișoara se închide. Toate zborurile se suspendă din 2 noiembrie. Ce se întâmplă cu pasagerii care au bilete

3 minute de citit Publicat la 11:13 16 Oct 2026 Modificat la 11:13 16 Oct 2026

Sursa foto: Aeroportul Internațional Timișoara via Facebook

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” își va suspenda temporar operațiunile de aterizare și decolare în perioada 2–22 noiembrie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la pistă.

În acest interval, avioanele nu vor putea decola sau ateriza pe aeroportul din Timișoara, iar zborurile Wizz Air vor fi operate temporar de pe Aeroportul Internațional Arad, cu anumite excepții.

Informația privind închiderea pistei a fost anunțată de reprezentanții aeroportului încă din luna iulie.

Joi pe 15 octombrie, Wizz Air a comunicat oficial modul în care își va reorganiza zborurile în perioada lucrărilor.

Aeroportul din Timișoara se închide între 2 și 22 noiembrie 2026

Potrivit anunțului Aeroportului Internațional Timișoara, pista de aterizare și decolare va fi închisă complet începând cu 2 noiembrie 2026, ora 08:00, până pe 22 noiembrie 2026, ora 21:00.

Pe durata intervențiilor, operațiunile de aterizare și decolare vor fi suspendate, deoarece lucrările necesită închiderea integrală a pistei.

Reprezentanții aeroportului au precizat că intervențiile sunt necesare pentru menținerea standardelor de siguranță în exploatarea infrastructurii aeroportuare. Lucrările vor îmbunătăți condițiile de operare ale pistei și sunt menite să contribuie la desfășurarea în siguranță a zborurilor pe termen mediu și lung.

Companiile aeriene au fost informate din timp cu privire la perioada închiderii, astfel încât să poată lua măsurile necesare și să își anunțe pasagerii despre eventualele modificări ale programelor de zbor.

Unde vor fi operate zborurile Wizz Air în perioada închiderii

În urma lucrărilor de la Aeroportul Internațional Timișoara, Wizz Air a anunțat că își va reloca temporar operațiunile pe Aeroportul Internațional Arad, în perioada 2–22 noiembrie 2026.

Astfel, zborurile companiei către și dinspre Timișoara vor fi operate, în cea mai mare parte, de pe aeroportul din Arad. Măsura urmărește să mențină accesul pasagerilor din Timișoara și din regiune la destinațiile deservite de companie.

Potrivit comunicatului Wizz Air din 15 octombrie, compania este singurul operator aerian care menține conectivitatea internațională a Timișoarei și a regiunii pe durata închiderii temporare a aeroportului.

Sistemul de rezervări a fost actualizat pentru a reflecta modificările, iar pasagerii afectați au fost informați și au primit un program de zbor alternativ.

Excepțiile anunțate pentru zborurile din 2 și 22 noiembrie

Deși operațiunile Wizz Air vor fi mutate în mare parte la Arad, compania a anunțat câteva excepții pentru primele și ultimele zile ale perioadei.

Pe 2 noiembrie 2026, zborurile către Dortmund și Memmingen, cunoscută și ca München Vest, vor decola de la Timișoara, dar vor ateriza la Arad.

Pe 22 noiembrie 2026, zborurile care sosesc din Roma Fiumicino și Bari vor ateriza la Timișoara. Toate celelalte zboruri Wizz Air din acea zi vor fi operate integral de pe Aeroportul Internațional Arad.

Pasagerii trebuie să țină cont de aceste particularități și să verifice aeroporturile de plecare și de sosire indicate în rezervările actualizate.

Ce se întâmplă cu zborurile TAROM

Compania aeriană națională TAROM a confirmat oficial că va reloca la Arad cursele care deservesc regiunea de vest a țării. În intervalul menționat, se vor menține zborurile RO 601/RO 602 și RO 607/RO 608, cu plecare și sosire pe aeroportul arădean.

Și alte companii, printre care HiSky, au fost incluse în programul de operare publicat de Aeroportul Internațional Arad.

Ce trebuie să facă pasagerii care au bilete de avion

Persoanele care au zboruri programate în perioada 2–22 noiembrie sunt sfătuite să ia legătura cu operatorul aerian de la care au cumpărat biletele și să urmărească permanent informațiile privind starea zborului.

Pasagerii Wizz Air care au făcut rezervările direct pe site-ul companiei trebuie să își verifice e-mailul și să confirme modificările aduse planurilor de călătorie.

Cei care au cumpărat biletele prin intermediul unei agenții de turism, inclusiv al unei agenții online, trebuie să contacteze furnizorul respectiv pentru informații despre noul program.

Este important ca pasagerii să nu se deplaseze automat la Aeroportul din Timișoara fără să verifice mai întâi detaliile rezervării. În funcție de cursă și de data călătoriei, aeroportul de plecare sau de sosire poate fi diferit față de cel inițial.

De ce se închide Aeroportul din Timișoara

Închiderea temporară este necesară pentru efectuarea unor lucrări esențiale de reparații la pista de aterizare și decolare.

Potrivit reprezentanților aeroportului, intervențiile urmăresc menținerea unei infrastructuri moderne, fiabile și conforme cu standardele de siguranță din domeniul aviației.

Pentru că lucrările impun închiderea integrală a pistei, operațiunile de aterizare și decolare nu pot continua în intervalul anunțat. Aeroportul a transmis că regretă disconfortul temporar creat pasagerilor și le-a mulțumit acestora pentru înțelegere.

Așadar, în perioada 2 noiembrie, ora 08:00 – 22 noiembrie 2026, ora 21:00, Aeroportul Internațional Timișoara nu va putea opera aterizări și decolări. Pasagerii care au călătorii programate în aceste zile trebuie să verifice direct cu operatorul aerian toate modificările referitoare la zborurile lor.