„Rulăm sarmale din 1957”. La Buzău s-a testat pentru nitrați varza de la SDCL și a fost publicat rezultatul

2 minute de citit Publicat la 17:49 09 Noi 2026 Modificat la 17:57 09 Noi 2026

La Buzău s-a testat pentru nitrați varza de la SDCL FOTO: Facebook/ Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău

După ce au scos la vânzare varza pe care au cultivat-o, cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SDCL) Buzău au făcut o demonstrație filmată și le-au arătat celor interesați că varza de Buzău nu numai că arată bine, dar este și foarte sigură pentru consum.

SDCLA Buzău a anunțat zilele trecute pe Facebook că varza cultivată pe terenul stațiunii a ajuns la vânzare, iar anunțul a atras mai multe comentarii.

Printre comentarii au apărut și câteva întrebări, una fiind despre uniformitatea plantelor, iar alta despre cantitatea de azot din varză.

Mirea Emilian, cercetător la SCDL Buzău, a făcut un experiment pe care l-a filmat și postat pe Facebook.

„După cum vedeți, avem plante uniforme datorită tehnologiei pe care o aplicăm. O altă reacție a fost conținutul mare de azot din varză. Astăzi vă arătăm conținutul de azot din varza noastră”, și-a început acesta experimentul.

Pentru test a fost folosit un aparat Greentest Eco, care a indicat o valoare de 90 mg/kg. Măsurătoarea este orientativă și nu înlocuiește o analiză de laborator. Potrivit informațiilor prezentate de stațiune, limita maximă admisă pentru varza albă este de 900 mg/kg, ceea ce înseamnă că la varza de Buzău valoarea este de 10 ori mai mică decât limita maximă.

Apoi, cercetătorul a tăiat o căpățână și a prezentat pentru audiență cum arată varza în interior. A gustat-o și a vorbit și despre calitățile ei.

„Varza este foarte proaspătă, dulce și numai bună pentru sarmale”, a spus Mirea Emilian.

Varza este aleasă manual la SCDL, căpățână cu căpățână. După prima brumă, cercetătorii fac selecția plantelor din care vor obține semințe pentru culturile viitoare. Sunt păstrate cele mai frumoase și mai bine dezvoltate exemplare, iar celelalte, care sunt la fel de bune pentru consum, ajung la vânzare sau pot fi puse la murat, explică într-o altă postare pe Facebook SCDL Buzău.

„Doar cele mai frumoase căpățâni, premiantele, intră din nou în pământ ca să ne dea sămânța românească pe care o puneți la anul în grădină”, se spune în postare.

Varza care nu este păstrată pentru producerea semințelor se vinde la magazinul SCDL Buzău, la prețul de 1,5 lei kilogramul. Cei care vor să cultive varză pentru sarmale în propria grădină pot cumpăra și semințe de la stațiune.

Reprezentanții unității spun că banii obținuți din vânzarea semințelor, răsadurilor și legumelor sunt folosiți pentru susținerea activității de cercetare, dar și pentru întreținerea culturilor, serelor și solariilor.

„Când cumpărați o varză de la noi, nu cumpărați doar un produs românesc. Susțineți cercetarea din spatele lui”, se menționează în aceeași postare.

Iar pentru cei care se întreabă dacă varza este bună pentru sarmale, cercetătorii au și un răspuns pe măsură: „Rulăm sarmale din 1957. Știm ce varză trebuie”.